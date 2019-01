Acuzată că se droghează, Oana Zăvoranu răspunde acuzațiilor! ”Ador când ajung acasă…”

Oana Zăvoranu s-a obișnuit să spună lucrurilor pe nume, așa că a decis ca inclusiv acum să le răspundă celor care o acuză că se droghează sau că este consumatoare de alcool.

Într-o postare pe Instagram, Oana Zăvoranu le-a dat peste nas celor care au acuzat-o de-a lungul timpului că are probleme cu viciile.

„Ador când ajung acasă seară târziu, să mă relaxez în casă noastră frumoasă, cu muzică și să mă alint…ascult muzică ‘old school’…adică muzică nu zgomot, artișți adevărați incontestabili și melodii care să îți umple sufletul nu să ti-l agote sau golească… Adică NU saraciile din ziua de azi, care cânta numai despre ‘fuck,fuck,bitch,bitch,money,money,hoe,hoe ‘ și alte mizerii pe care sincer cred cu tărie, că nu le poți ascultă decât dacă ești tras pe nas ,adică drogat !Slavă Domnului m-a ferit Dumnezeu, că în ciuda marilor probleme și greutăți prin care am trecut în puținii ani pe care îi am, să nu mă las vreodată pradă drogurilor sau băuturii… Deși mi-am mai auzit vorbe despre droguri…vorbele astea sunt clar de la drogați care nu pot concepe că un om poate să aibe un caracter puternic care să îl ajute să treacă de probleme, apelând la un tratament adecvat, fără a se ajunge la droguri…sau să fie happy și să se poată distra și rade fără a fii ‘high’ 😉

Încă că un motiv în plus să mă simt în fiecare zi binecuvântată că sunt cum sunt și că sunt bine așa cum sunt și că iubesc și sunt iubita ♥️

Feeling blessed every day 🙏🙏🙏

Love you,Oana 😎„, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram.