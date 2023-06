Acuzații de blat la Chefi la cuțite: „Antena 1 o ține-n brațe!”. Fanii emisiunii culinare au luat foc după evenimentele produse în ultima ediție

Amalia Mihart (ESA) este una dintre concurentele care au mai rămas în competiția Chefi la Cuțite, în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Fanii emisiunii au pus ochii pe ea, iar mulți sunt de părere că tânăra joacă „murdar”. A apărut o întreagă avalanșă de mesaje răutăcioase la adresa ei, în mediul online.

Pe Facebook a început o adevărată campanie împotriva Amaliei Mihart, una dintre concurentele rămase în competiție la echipa lui Cătălin Scărlătescu. Tânăra este acuzată de cei mai mulți telespectatori că joacă „murdar”. Mai mult, fanii cooking-show-ului sunt convinși că Amalia trebuia să părăsească de mai mult timp competiția, însă, este susținută de cei care produc emisiunea, pentru că este o persoană cu un comportament care naște multe controverse.

CITEȘTE ȘI: CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU, FLORIN DUMITRESCU ȘI SORIN BONTEA NU SUNT DELOC PRIETENI ÎN VIAȚA REALĂ, DE FAPT: „SUNT SINGURII MEI DOI INAMICI”

Aproape la fiecare ediție în care s-a aflat la duel, Amalia Mihart a avut probleme. Niciodată nu a respectat termenul limită de gătit și a fost depunctată cu regularitate. Ultima oară s-a întâmplat în ediția de luni seara, când concurenta din echipa neagră a primit două puncte de penalizare din cauză că a intervenit pe farfurie după ce s-a auzit sirena.

CITEȘTE ȘI: CE RESTAURANT AU FRAȚII GEORGE ȘI FLORIN BORȘARU, DE LA CHEFI LA CUȚITE. LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL CULINAR ȘI SE BUCURĂ DE SUCCES ÎN RÂNDUL BUCUREȘTENILOR

Fanii emisiunii Chefi la Cuțite sunt revoltați

Chiar și în aceste condiții, Amalia a reușit să se salveze, cele două puncte de penalizare fiind insuficiente pentru a o elimina din competiție. Comentariile de pe pagina de Facebook a emisiunii sunt relevante:

„Dacă Amalia a fost depunctată și din cele 7 puncte a rămas cu 5 de ce nu a plecat și ea acasă? Cine o tot ține în brațe? A plătit să facă parte din echipe și să rămână în concurs?”, a scris un fan al emisiunii.

„Ea e pe lângă oricum cu bucătăria, nu înțeleg de ce e atât de protejată, corect era să părăsească competiția”, a mai scris altcineva.

„Antena 1 o ține în brațe”, este de părere un telespectator.

„În fiecare sezon exista câte o Amalia, dacă ați observat ….cred că este ținută să nu fie monotonie, nu știu, dar mereu a existat cineva enervant”, a continuat altcineva.

„George a avut 4 puncte și din această cauză era pe punctul să plece acasă. Oricum AMALIA este un om penibil, care se bucură pentru răul altuia și care, nici măcar, nu-și recunoaște greșelile”, a scris un alt fan.

„Îmi pare rău pentru Iustin. Dar totuși speram să plece Amalia. Când pleacă este varză cu cârnați. Voia o notă mai mare că și merită”, este o altă părere.

Drama prin care a trecut Amalia Mihart

Amalia a avut parte de momente crunte în trecutul ei. A aflat în urmă cu câțiva ani că suferă de o boală cumplită. Concurenta show-ului culinar de la Antena 1 a plecat tocmai la Paris să se trateze și să-și salveze viața. Și-a lăsat copilul acasă, apoi a dus o luptă grea cu cancerul. În cele din urmă, a ieșit învingătoare.

„Pot să fiu un exemplu de femeie puternică, fiindcă la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți depăși aceste lucruri. Am fost tentată, cumva, să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă, de lângă care a trebuit să plec, fiindcă am ales să nu fac tratamentul în România. Eu când am ajuns la Paris eram deja stadiul 2.

Chiar este și a fost o traumă, nu știu. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta, cu un bebe mic acasă, de un an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi. În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că primul lucru pe care îl spui într-o situație de genul acesta este: „De ce eu, Doamne?” De ce eu, nu știu. Dar odată cu trecerea timpului am văzut câți oameni buni îmi sunt alături, mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece.

Am înțeles că trebuie să fiu o luptătoare și să gândesc pozitiv. Îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta astăzi să lupte pentru visul lor. Viața mea a început cu adevărat după ce m-am întors de la tratament. Sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum totul e mai frumos, mai perfect, mai potrivit”, a povestit Amalia Mihart (Esa) la Chefi la Cuțite.