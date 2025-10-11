Acasă » Știri » Acuzații de hărțuire în presa din România! Jurnalista Sonia Simionov ar avea o atitudine agresivă la adresa lui Kevin Kirmizigul

11/10/2025 | 21:45
Un scandal total neașteptat a zguduit internetul! Doi oameni de televiziune cunoscuți își aduc acuzații grave în mediul online și implică și două trusturi importante din țara noastră: Antena 1 și România TV. Află în articol ce s-a întâmplat! 

Totul ar fi început în momentul în care Kevin Kirmizigul, jurnalist la RTV, ar fi avut o opinie diferită față de cea a Soniei Simionov, jurnalist la Observator. De aici până la acuzații tăioase nu a mai durat mult. 

Scandal în presă

Prima replică dură care mai apoi ar fi fost ștearsă a avut-o chiar jurnalista de la Antenă, care ar fi folosit un limbaj neadecvat și l-ar fi acuzat pe jurnalist de hărțuire sexuală. 

„Hai, micuțule, hărțuitor mitoman, că știi bine ce mănânc dimineață, doar mă hărțuiești de 15 ani. Nu te mai preface. Suntem aici, între noi. Dar tu ai vrut să fii amuzant, așa e? Îți dictează GPT? Să știi că și GPT, ca să dea replici bune, trebuie antrenat deștept. Nu, nu, tu nu ești! Eu, în schimb, m-am distrat cu tine azi. Dar tu să fii băiețel cuminte, da? Nu te mai apuci să ți-o iei la șmotruit cu pozele mele în față, da?”, a scris jurnalista Sonia Simionov într-un comentariu pe Facebook pe care l-a șters ulterior.

În replică, jurnalistul de la România TV a făcut o postare amplă în care a atașat dovada comentariului șters și a negat orice acuzație cu ”aluzii sexuale” făcută de Sonia Simionov. 

Kevin Kirmizigul pune la îndoială profesionalismul jurnalistei și are cerințe clare: își dorește scuze publice din partea acesteia, o poziție din partea Observatorului legată de comportamentul unui om cu o funcție importantă în redacție și o reacție din partea partenerilor de publicitate ai instituției media. 

„Ieri, am fost ținta unor comentarii jignitoare și cu tentă sexuală din partea jurnalistei Sonia Simionov, coordonator al echipelor de teren ale Observatorului și trainer la Antena Academy. Totul a pornit de la o simplă diferență de opinie pe Facebook. 

Printre altele, mi s-au adresat expresii inacceptabile pentru un profesionist din presă, după care comentariile respective au fost șterse chiar de Sonia. M-a numit: hărțuitor (doar pentru că am fost fan al Observator în urmă cu 12 ani – toată lumea știe), traseist, frustrat, mitoman, mincinos, etc. doar pentru că mi-am permis să am o opinie diferită.  

Totul a culminat cu întrebarea “Nu te mai mai apuci să ți-o iei la șmotruit cu pozele mele în față, da?”. Când și-a dat seama că a dat-o în bară rău de tot, “marea jurnalistă” și-a șters comentariile de pe Facebook și mi-a dat block.  

De curiozitate: așa procedează experții în social media? Șterg comentariile și dau bir cu fugiții? Că tot se laudă doamna că știe cum e cu social media. E clar, dacă mergeți la Antena Academy să învățați de la ea chiar social-media, dați banii degeaba! 😂 Se pare că le știe doar cu teoria, cu practica e mai greu!”, este o parte din mesajul jurnalistului RTV.

Rămâne de văzut cum va continua acest scandal început în mediul online, dacă cele două trusturi vor interveni și cine are, de fapt, dreptate.

Dar la postarea cu pricina, urmăritorii din mediul online ai jurnalistului Kevin Kirmizigul au cântărit situația și au lăsat comentarii. În timp ce unii au fost de partea angajatului RTV și au criticat-o pe Sonia, alți oameni au criticat atitudinea lui. Unii susțin că nu trebuia să se ia la ceartă și să o pârască pe jurnalista de la Antene, deoarece nu este un exemplu pozitiv. 

„Iar tu te-ai coborât la un anumit nivel si ai reacționat ca o țață. Poalele în cap, isterie și pârâtă la șefi. Nici nu trebuia sa o bagi în seamă. Dar e greu sa fii bărbat în ziua de azi. Că gentleman e imposibil. Ai reacționat iar ca o coafeză. Drum bun ca in 2-3 ani nimeni nu va mai sti cine ești. ”

„Această tipă este insuportabilă.😏 Își pierduse pisica, într-o vreme, si se plângea pe Fb. Lumea intra să o consoleze etc. Apoi și-a luat un motănel drăguț. Am urmărit un timp comentariile. Răspunsurile „domniei sale” la adresa oamenilor erau, în majoritate, foarte „de sus”, alteori încărcate de ironii si sarcasm. O atitudine mizerabilă pentru un jurnalist, părerea mea! Ii respect pe toți cei de la Antenă, ‘mneaei, însă, nu știu ce caută pe acolo…”

„Vaiii cat de urat 😔 aveam alte pretenții de la doamna.”

„Ireal… Exemplul de “muncește până când idolii îți vor deveni rivali” :)) Bravo, Kevin”

„E simplu …la atâtea dovezi o poţi acționa în tribunal”

