Acuzații de „regie” la Survivor 2023 de la Pro TV! Kamara și DOC s-au „porcăit” la TV, dar în realitate sunt prieteni

Kamara a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023. Artistul a ajuns în jungla dominicană, hotărât să câștige premiul de 100.000 de euro, pentru fiul lui bolnav, Leon. Bineînțeles că, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar cântărețul a fost eliminat cu ceva timp înainte de marea finală. Până să se întoarcă pe meleagurile românești, solistul de la Alb Negru a avut câteva conflicte verbale în timpul emisiunii de la Pro TV. Multe dintre ele au fost chiar cu DOC, „rivalul” care i-a devenit amic.

Kamara și DOC au avut parte de multe conflicte de-a lungul competiției Survivor România 2023. Cei doi cântăreți s-au certat de-a binelea, iar de multe ori îi lăsau mască și pe telespectatori. La scurt timp după eliminarea lui, solistul de la trupa Alb Negru a mers în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit pe șleau despre problemele dintre el și DOC. Acesta mărturisea că pe micile ecrane nu s-a văzut tot, căci el ar fi avut mai multe neînțelegeri cu „rivalul” din competiție.

„Ce s-a văzut la TV a fost doar un episod. Din momentul în care am ajuns acolo, DOC mi-a zis: «Tu nu ai voie să vorbești, ești copilul nou din curtea școlii». De abia intrasem în mașină, nici nu știam ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama, din acel moment, că DOC are ceva cu mine. Mi s-a transmis că DOC are ceva cu mine. Eu nu am vrut să pun la suflet”, spunea Kamara, la scurt timp după eliminarea din emisiunea fenomen de la Pro TV.

Kamara a făcut pace cu DOC

Ce-i drept, nimeni nu le dădea vreo șansă să-și mai vorbească după competiția din Republica Dominicană. Ei bine, odată cu trecerea timpului lucrurile s-au mai schimbat și iată că acum au devenit amici. Au dat uitării toate situațiile controversate, în care s-au certat grav la TV, și au făcut pace. Tatăl micuțului Leon a ținut să anunțe împăcarea. Și cum altfel, dacă nu printr-o fotografie cu ei doi, cu zâmbetul până la urechi.

„Ce a fost a fost, am trecut peste/ Ce va fi va fi, vă dăm de veste”, este mesajul scris de Kamara, pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu el și „rivalul” de la Survivor România.

Postarea făcută de Kamara a stârnit o mulțime de reacții. Internauții s-au aprins atunci când au văzut că cei doi au dat mâna, după ce s-au jignit îngrozitor în emisiunea de la Pro TV.

„Ce a fost acolo a fost fals, regie totală mai exact”, a fost un comentariu. „Prietenie falsă”, a continuat cineva.

„V-ați împăcat bine, la Survivor parcă vă urați unul pe altul”, i-a scris cineva.

„Acolo ne-am cunoscut…Acum clădim o prietenie”, i-a răspuns Kamara.