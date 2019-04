Adda a făcut marele anunț: ”Da, zâmbesc cu gura până la urechi!”

Adda a făcut marele anunț! Cântăreața le-a mărturisit fanilor că și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe.

Adda este în culmea fericirii! Îndrăgita artistă le-a mărturisit fanilor ei că și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe. Adda a dat examen pentru permisul de conducere și… l-a luat cu brio! Cântăreața s-a fotografiat la volanul noii sale mașini, în timp ce zâmbea larg.

”Da! Zambesc cu gura pana la urechi intr-o zi de Luni, pe ploaie pentru ca AM LUAT PERMISUUUUUUL! ❤️❤️❤️”, a mărturisit Adda pe contul ei de socializare.

Adda s-a confruntat cu depresia postnatală

Adda este una dintre mămicile care s-a confruntat cu depresia postnatală. Îndrăgita cântăreață a vorbit deschis despre experiența care a lăsat și acum urme adânci.

Depresia după naștere constituie o problemă cu care se confruntă un proces destul de îngrijorător de proaspete mămici. Iar Adda a focut una dintre mămicile care s-au confruntat cu depresia postnatală însă la început a refuzat să creadă că i se întâmplă tocmai ei acest lucru.

„Auzisem de fenomenul des întâlnit al depresiei postnatale, însă nu m-am gândit inițial că voi trece prin asta. Ca orice om, te gândești că nu are cum să ți se întâmple ție. Cred că primele semne au apărut chiar după naștere doar că nu am vrut să trag niște concluzii pripite și am sperat să fie ceva de moment pe un fond de oboseală și consum emoțional foarte mare.”, a povestit Adda, pentru 123.mama.ro.