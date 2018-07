Adda, mărturisiri despre depresia postnatală: ”Mi-a fost teamă că nu o să mă descurc”

Adda este una dintre mămicile care s-a confruntat cu depresia postnatală. Îndrăgita cântăreață a vorbit deschis despre experiența care a lăsat și acum urme adânci. (Cele mai bune oferte laptopuri)

Depresia după naștere constituie o problemă cu care se confruntă un proces destul de îngrijorător de proaspete mămici. Iar Adda a focut una dintre mămicile care s-au confruntat cu depresia postnatală însă la început a refuzat să creadă că i se întâmplă tocmai ei acest lucru.

„Auzisem de fenomenul des întâlnit al depresiei postnatale, însă nu m-am gândit inițial că voi trece prin asta. Ca orice om, te gândești că nu are cum să ți se întâmple ție. Cred că primele semne au apărut chiar după naștere doar că nu am vrut să trag niște concluzii pripite și am sperat să fie ceva de moment pe un fond de oboseală și consum emoțional foarte mare.", a povestit Adda, pentru 123.mama.ro.

Addei i-a fost teamă că nu o să se descurce

Dacă la început refuză să creadă că se confruntă cu depresia postnatală, după Adda și-a dat seama că stările de disconfort, anxietate persistau.

„Mi-am dat seama că mă confrunt cu depresia postnatală când am văzut că acele stări persistau. În primul rând mi-a fost teamă că nu o să mă descurc, voiam să știu că Alex este bine și că va fi mereu bine, mă gândeam cum aș reacționa în tot felul de situații în care el va avea nevoie de mine. Mă panicam si plangeam mult.", a mai spus Adda.