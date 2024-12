Adda nu mai vrea să scoată bani din buzunar ca altădată: “Vacanță în Maldive și…”. Artista are pretenții, nu glumă: lista de cadouri e clară!

Românii așteaptă cu sufletul la gură perioada sărbătorilor, pentru a se bucura de magia Crăciunului, dar bineînțeles și pentru a se înfrupta din feluritele preparate delicioase, specifice Crăciunului. Însă Adda nu este fana multor mâncăruri tradiționale, printre care sarmale, tobă sau caltaboș. În schimb, artista recunoaște că abia așteaptă să mănânce salată de boeuf, care este favorita sa. Vedeta a depănat amintiri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, legate de copilăria sa și a povestit o întâmplare atipică. Totul s-a petrecut pe vremea când șatena avea doar 8 ani și a fost nevoită să își cumpere din banii proprii cadoul mult visat de Crăciun, un cățel. De unde bani, vă întrebați? Artista a găsit o modalitate de a strânge suma de care avea nevoie în timp record. Dar întreaga poveste o aflăm direct de la îndrăgita cântăreață.

Atunci când vine vorba de partea culinară, cu preparate felurite de Crăciun, Adda nu prea se dă în vânt după ele. Chiar ea recunoaște că nu îi place porcul și nici mâncărurile care se prepară din acest tip de carne. Vedeta spune că nu este neapărat pretențioasă la mâncare, ci pur și simplu organismul său respinge anumite feluri de mâncare. Pe de altă parte, Adda ne propune o călătorie în timp, pe vremea când ea avea doar 8 ani și o dorință arzătoare. Voia să primească un cățel de Crăciun, însă mama ei a avut altă idee.

CITEȘTE ȘI: Momentele dureroase prin care a trecut cunoscuta cântăreață: ce a putut să facă pentru bani, deși era însărcinată: ”Nu a fost deloc plăcut…”

I-a spus că nu îi va da bani să își achiziționeze mult doritul animăluț, ci va fi nevoită să facă ea rost de bani. Cum face rost de bani un copil de 8 ani în preajma Crăciunului? Bineînțeles, de la colindat. Zis și făcut! Adda a colindat cu simț de răspundere, până a făcut rost de banii necesari pentru a-și cumpăra singură cățelul, care de atunci i-a fost alături artistei 16 ani de zile.

Adda spune „pas” sarmalelor

Îndrăgita cântăreață recunoaște faptul că nu prea este mare amatoare de carne de porc. Nu așteaptă cu nerăbdare să mănânce sarmale și nici alte preparate tradiționale. În schimb, vrea să se bucure din plin de salata de boeuf, care este și preferata de ei.

„Masa noastră de Crăciun arată la fel ca a tuturor, diferența este că la noi unii mănâncă, alții se uită. Și eu pot să mănânc unele lucruri, spre exemplu am de gând să fac baie în salată de boeuf (n.red râde). Bine, e o salată mai adaptată, mai light, nu aceea clasică, cu tone de maioneză, pentru că oricum aceea mi se pare grețoasă. Eu nu sunt fan sarmale, nu prea mănânc, cred că sunt singurul om din galaxie căruia nu-i plac sarmalele. Nu-mi place din toba, caltaboșul, nu pot cu ele. Îmi place doar lebărul, dar și acela, unul anume. Nu prea îmi place în general porcul, eu sunt ciudată cu mâncarea, nu sunt sclifosită, dar pur și simplu corpul meu respinge anumite chestii.

NU RATA: Adda e disperată: soțul o terorizează! Artista nu a mai rezistat și a dat din casă: tună și fulgeră

Îmi aduc aminte atunci când eram mică, aveam vreo 8 ani și îmi doream foarte mult un câine de Crăciun. Iar mama mi-a spus că dacă vreau câine, să-l iau din banii mei. Mi-a venit mie ideea să merg la colindat, pentru a face bani. Nu vrei să știi cât am colindat, ca să fac rost de bani. Am vorbit cu vecina, care mi-a spus ce sumă cerea pe puiul de cățel și eu am mers și am colindat până am strâns toată suma fixă. Apoi am mers și am cumpărat câinele și am venit cu el la mama. L-am avut 16 ani”, a declarat Adda pentru CANCAN.RO.

Artista vrea de la Moș Crăciun vacanțe și diamante

În ceea ce privește cadourile pe care vrea să le primească de la Moș Crăciun anul acesta, Adda are pretenții, nu glumă! Își dorește cu ardoare o vacanță în Maldive, dar și o brățară cu diamante. Acum rămâne de văzut dacă vedeta va primi ceea ce își dorește.

„Vreau ca Moșul să-mi aducă anul acesta liniște, dar bineînțeles, mi-ar plăcea mult o vacanță în Maldive și o brățară cu diamante. Numai că nu știu dacă va ajunge mesajul la Moș Crăciun în timp util, pentru că noi foarte rar reușim să avem timp liber, mai ales în perioadele de iarnă. Dar cine știe, eu totuși am lansat dorințele”, a mărturisit artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.