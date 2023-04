Adda și Cătălin Rizea vor să dea lovitura în afaceri! Își deschid restaurant: ”Gătesc de mic!”

Adda (30 de ani) și Cătălin Rizea (35 de ani) au planuri mărețe de viitor și pare să nu existe obstacol ce-i poate înfrâna. Se spune că dacă faci ceea ce iubești, nu vei fi nevoit să muncești nicio zi din viață, iar cei doi soți au decis că este momentul potrivit să investească în pasiunile lor.

În cadrul unui interviu, Cătălin Rizea a devăluit planurile pe care le are în legătură cu marea lui pasiune. Este vorba despre gătit. Matinalul de la Neața cu Răzvan și Dani are în plan deschiderea unui restaurant.

Soțul Addei gătește de mic, de la 8 ani, și cu timpul și-a dat seama că pasiunea îi poate aduce și venituri substanțiale. Planurile pentru viitoarea locație sunt în stadiul de proiect, însă, anul acesta până în toamnă, speră să își vadă visul devenit realitate.

”Probabil că în curând voi deschide. Nu știu, însă am mai multe idei, mă gândesc la mai multe zone, dar momentan sunt în discuții. Posibil că anul acesta o să-l deschid până în toamnă”, a spus Rizea.

Cătălin Rizea a fost inspirat de cei mai buni chefi din România

Este destul de cunoscut faptul că a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Chefi la Cuțite, iar acum face parte din echipa Neața cu Răzvan și Dani, acolo unde își pune în practică abilitățile de bucătar.

Pe lângă pasiune și talent, Cătălin Rizea a avut ca muze cei mai talentați și devotați chefi din România. Totodată, soțul Addei nu exclude varianta unei noi meserii, cu totul altceva față de ceea ce face acum. Timpul îi va demonstra cel mai bine dacă meseria de bucătar este cea mai potrivită pentru el.

”M-am inspirat de la toți pentru că toți sunt ca niște muze pentru mine, sunt foarte talentați. Sunt niște bucătari excepționali, este suficient să mănânci o dată din ce au gătit ei și crede-mă că nu doar te îndrăgostești de ce au gătit, de mâncarea lor, dar te îndrăgostești de bucătărie, de arta culinară.

Gătesc de mic, de la câțiva ani, 8 sau 9 ani, făceam clătite, cartofi, îmi găteam tot felul de mâncăruri simple. Îmi făceam ouă ochiuri cu ceapă călită, care îmi plăceau la nebunie. Ulterior am descoperit că există o rețetă care se face destul de des în anumite zone. Dar eu mi-am inventat tot felul de rețete în bucătăria mea micuță.

Nu se știe niciodată, poate peste câțiva ani o să fac cu totul și cu totul altceva. De fiecare dată am făcut ce-mi place să fac, și am dat tot ce am putut pentru job-ul respectiv, cum am făcut și fac pentru Adda, cum fac pentru bucătărie. Nu se știe, poate peste câțiva ani o să descopăr o altă latură de-a mea de-a face bine pentru oameni și o să merg într-o altă zonă. Încă nu știu”, a concluzionat Cătălin Rizea, pentru Click.ro.