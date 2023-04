Adela Popescu a făcut anunțul mult așteptat legat de sarcină: „Dacă am ști sigur că al patrulea este fetiță…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni și au împreună trei băieți! Prezentatoarea TV și soțul ei își doreau o fetiță, însă nu a fost să fie până acum. De curând, vedeta a dat din casă și a făcut dezvăluiri importante referitoare la o posibilă sarcină!

Adela Popescu a recunoscut că a vorbit cu Radu Vâlcan despre posibilitatea de a-și mări familia cu încă un membru.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, „Nu, nu, uită discuția asta”, a mărturisit Adela, în podcastul Oanei Andoni.

De ce vrea Adela Popescu să se oprească la trei copii

Adela Popescu a explicat și motivele pentru care nu-și mai dorește un alt copil. Vedeta recunoaște că la cel de-al treilea băiat a fost totul mult mai simplu, pentru că știa deja de la ceilalți doi ce trebuie să facă în rolul de mamă. Cu toate acestea, moderatoarea TV spune că este complicat, din multe puncte de vedere, să ai mai doi copii.

„De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor.

Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală. Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a mai spus prezentatoarea TV.