Adela Popescu a găsit rețeta perfectă pentru relaxare: “Seara, după ce culcăm copiii…”

Viața cu doi copii poate să fie uneori complicată, mai ales când există și o diferență de vârstă între cei doi, iar activitățile sunt bineînțeles diferite. Însă, Adela Popescu a găsit soluția perfectă pentru ca toată lumea să fie mulțumită.

Atunci când este tensionată, Adela Popescu apelează la un mic truc pe care l-a făcut chiar ea. După o zi agitată cu cei doi copii, după ce îi bagă la somn, bineînțeles petrece timp și cu soțul ei, Radu Vâlcan, apoi se închide la propriu în baie, acolo unde și-a amenajat un mic spa!

“Pentru a fi o prezența bună și plăcută pentru ei, trebuie să îmi rezerv și timp pentru mine. Nu mult, nu în detrimentul lor, dar să fie acolo. Și am noroc și de un soț care mă ajută și mă susține în asta. (…) De curând am încercat ceva nou: să mă închid în baie! Da, știu cum sună: fix că în meme-urile cu mame de pe Facebook. Dar nu e chiar așa. Nu mă încui în baie să fug și să plâng. Ci pentru că am descoperit că poți avea o experiență spa și fără spa, chiar la tine acasă.

Să va povestesc „ritualul”: seară, după ce culcăm copiii, mai stau puțin cu Radu, apoi conștientizăm amândoi că avem nevoie și de puțin timp pentru fiecare. Eu „arestez” baia: dau drumul la apă în cadă, pun niște săruri, aprind o lumânare parfumată. Stau un pic în apă călduță cât să mă liniștesc, să îmi adun gândurile, să mă relaxez. Apoi am și un mic ritual de înfrumusețare: o masca, un tratament, etc.”, a scris Adela Popescu pe blog.