Adela Popescu a slăbit 5 kilograme la 4 luni de când a devenit mămică. Metoda folosită de vedetă

Adela Popescu este decisă să își recapete silueta de dinainte de a deveni mămică pentru a doua oară. Ea a slăbit 5 kilograme în aproape 4 luni de când și-a strâns pentru prima dată micul prinț în brațe, pe Andrei. Recent, ea a dezvăluit metoda folosită ca să scape de kilogramele în plus după cea de-a doua naștere.

Citește și: Adela Popescu, experiență neașteptată cu fiul cel mic, Andrei: “Am sunat speriată pediatra”

Mâine se împlinesc 4 luni de când Adela Popescu și-a mărit familia, așa că mezinul va fi sărbătorit cum se cuvine. Iar acesta nu e singurul motiv de bucurie pentru vedeta de la Pro TV: ea a slăbit cinci kilograme și își dorește să ajungă din nou la 53 de kilograme, greutate pe care o avea înainte de a rămâne din nou însărcinată.

“Mă mișc mai mult prin casă, mă mișc mai mult și cu copilul prin parc și am început acum un program, prin care mănânc la ore fixe, în cantitate mai mică. Nu pot ține chiar dietă, că alăptez. Dar mănânc echilibrat, mai puțin și la ore fixe” este metoda folosită de vedetă în timpul procesului de slăbire după ce l-a adus pe lume pe băiețelul ei cel mic.

Citește și: Adela Popescu și Radu Vâlcan, separați! Nu mai dorm împreună

În cadrul unui interviu acordat pentru revista VIVA!, frumoasa actriță a spus cum s-a mobilizat să slăbească după prima sarcină: “Eu nu am înțeles niciodată femeile care spun «după ce am dat două ture de Herăstrau mă simt minunat, simt că pot cuceri lumea». Eu leșin, transpir, nu pot săa respir, îl chem pe Radu să mă ia de pe jos. În schimb, am făcut tot timpul sport, pentru că voiam să arăt bine în costum de baie, deci motivația era simplă. Am rămas, însă, gravidă, am născut și e o perioadă dificilă în viața unei femei, din toate punctele de vedere. De aceea în campania asta sunt alături de Ioana, verișoara mea, ea a avut o contribuție împortantă în această poveste. A venit o dată în vizită la mine și mi-a zis «băi, nu îmi place de tine, ce-i cu delăsarea asta, nici nu arăți bine, nici nu te simți bine». Ea e o tipă activă, care a terminat Psihologia, participă la maraton, face voluntariat. Ea m-a tras de mânecă și m-a luat la treabă. M-a ajutat foarte mult mișcarea, atunci am înțeles importanța sportului pentru psihic”. Desigur, ea a fost împinsă de la spate și susținută și de verișoara sa, Ioana Scărlătescu.

Adela Popescu şi Radu Vâlcan au doi băieți

Adela Popescu şi Radu Vâlcan s-au căsătorit în 2015. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 11 iunie 2017, iar fiul lor a primit numele Alexandru. Al doilea copil al cuplului a venit pe lume pe 10 decembrie 2018, după un travaliu care a durat cinci ore. La naștere, băiatul cel mic al prezentatoarei de la Pro TV avea o greutate de 3,430 kg și o înălțime de 51 cm. El a fost numit Andrei.