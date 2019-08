Adela Popescu, accident înainte de noul sezon ”Vorbește lumea”: ”Eram cu cel mic în brațe și…”

Surpriză pentru telespectatorii emisiunii ”Vorbește lumea”, apariția Adelei Popescu fiind așteptată cu foarte mare interes înainte de noul sezon. Vedeta s-a prezentat ”la datorie”, la fel de frumoasă și plină de energie pozitivă ca întotdeauna, numai că a intrat în platou… șchiopătând.

Din fericire, a fost vorba doar despre un accident casnic, chiar Adela povestind ceea ce s-a întâmplat. A alunecat pe scări, acasă, iar rezultatul a fost… o entorsă, motiv pentru care are piciorul imobilizat într-o fașă. Totul s-a întâmplat, spune Adela, la aniversarea de patru ani a nunții sale.

“Eram la aniversarea de patru ani de la nuntă cu soțul, mânam un pește, beam un vin. Am primit telefon de acasă de mama: copiii plângeau și a trebuit să plec repede. Am ieșit în fugă să îl liniștim pe Alexandru și m-am prăvălit”, a explicat Adela Popescu. ”Nu am voie să stau pe tocuri, dar am zis să arăt un pic respect”, a glumit Adela. Vedeta și-a făcut apariția într-un costum alb, cu un decolteu spectaculos.

”Mi-a fost tare dor să fiu aici”

Adela a mai declarat că era cu ”cel mic în brațe” atunci când s-a accidentat, iar faptul că totul s-a petrecut acasă a uimit-o, cu atât mai mult cu cât a ajuns ”până la capătul lumii” și nu a pățit nimic.

”Mi-a fost tare dor să fiu aici. Îmi pare rău că am imposibilitatea de a mă exprima, pentru că trebuie să stau mai mult jos, dar am aici ajutoare de nădejde și sunt sigură că telespectatorii o vor plăcea foarte mult pe Viviana, de Cove – nu mai zic, că e preferatul lor, și o să fie foarte bine. Pur și simplu, eram cu cel mic în brațe și m-am împiedicat. Am zburat 16 ore cu avionul, m-am dus până la capătul lumii cu copiii, n-am pățit nimic și am venit în țară și am căzut pe scări. Deci, cât poate fi de hilar? Și eram și în papuci, nici măcar nu eram pe tocuri”, a declarat Adela Popescu pentru protv.ro.