Adela Popescu, declarații inedite despre al patrulea copil cu Radu Vâlcan: „Copiii își mai doresc”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, cunoscuți nu doar pentru carierele lor în televiziune, ci și pentru familia frumoasă pe care o au împreună. Părinți a trei băieți plini de energie – Alexandru, Andrei și Adrian – cei doi se declară pe deplin împliniți în această formulă și nu mai iau în calcul venirea pe lume a unui al patrulea copil.

De-a lungul timpului, Adela și Radu au fost întrebați în repetate rânduri dacă își doresc să-și mărească familia, mai ales în contextul în care prietena apropiată a Adelei, actrița Laura Cosoi, a devenit recent mamă pentru a patra oară. Însă, în ciuda speculațiilor și a curiozității publicului, cei doi par să fi tras linie și să fi ajuns la concluzia că trei este numărul perfect pentru ei.

Viața alături de trei copii mici este o adevărată aventură zilnică, iar Adela Popescu nu a ezitat niciodată să vorbească deschis și cu umor despre provocările parentale. De la călătoriile în familie, până la gestionarea energiei nesfârșite a băieților, totul este o provocare asumată cu multă iubire, dar și cu simțul realității bine ancorat. Cu un program profesional încărcat și o viață de familie solicitantă, Adela și Radu preferă să se concentreze pe creșterea armonioasă a celor trei copii, fără a adăuga un nou membru în ecuație.

Chiar dacă micuții și-ar dori un nou frățior sau o surioară, decizia le aparține părinților, care se simt mulțumiți de echilibrul actual din familie. Gestionarea unui astfel de dinamism familial nu este un lucru simplu, iar cuplul a învățat să funcționeze ca o echipă solidă, fiecare având un rol bine definit în cadrul gospodăriei și în viața copiilor.

„Îmi vine să râd, pentru că tocmai ce ne-am întors de la țară și am stat cu copiii în mașină mai multe ore și a fost ceva… am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă, că o să fie ceva oribil, dar nu, nu i-a explodat nicio venă și am ajuns cu bine. Am și filmat, poate că o să postez odată un astfel de filmuleț și cred că o să mă apreciați mai mult”, a transmis Adela Popescu, pentru WOWbiz.