Adela Popescu, dezvăluiri din perioada copilăriei. Ce amintiri are prezentatoarea TV despre Moş Crăciun

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. În cadrul emisiunii pe care o prezintă, vedeta de la ProTV şi-a adus aminte de câteva momente din copilăria sa. Iată ce spune blondina despre Moş Crăciun.

Puţini sunt cei care ştiu faptul că vedeta nu a crescut la oraș, ci la sat, mai exact la Șușani din județul Vâlcea. Părinții săi şi-au dorit întotdeauna să îi ofere cea mai bună educație.

Doina Popescu, educatoare, iar Gheorghe Popescu, profesor de sport s-au preocupat întotdeauna de Adela şi de ceilalţi doi fraţi în egală măsură.

În ceea ce priveşte Crăciunul din copilărie, aceasta și-a amintit: „Totul era despre Moş. Învăţam că ştiam că Moşu îmi află notele, dădeam cu mătura că ştiam că mă vede Moşu, şi tot aşa. Era ca şi cum te vedea Dumnezeu, iar tot Crăciunul era despre întâlnirea cu el.

Nu primeam cine ştie ce cadouri- trei portocale şi două ciocolate în general, dar totul era despre a te întâlni cu el, care îţi valida toate eforturile pe care le făceai de a fi mai bun. Tocmai de asta aveam multe emoţii, într-un an era să leşin înainte să vină.”, a spus vedeta pentru protv.ro.

Totodată, vedeta a mai dezvăluit și ce cadouri găsea sub brad la acea vreme: „Primeam câteva dulciuri şi ce se nimerea, dacă se mai nimerea ceva. Într-un an am primit o haină care mi-a venit la 18 ani. Îmi amintesc că o probam în fiecare an. Nu aveam prea multe, dar eu nu am simţit. Iar magia era, într-adevăr, unică, pentru că dacă tot aveai puţin, puţinul ala trebuia îmbogăţit cu imaginaţie”, a mai dezvăluit vedeta.

Ce spune Adela Popescu despre viața de mămică

Adela Popescu este tare fericită de când a devenit mămică, din nou. Să fii părinte este un job full-time, iar acest lucru îl resimte și prezentatoarea TV care, recent, a mărturisit că există momente când se simte depășită de rolul de mămică. Soția prezentatorului TV Radu Vâlcan mărturisește faptul că fiecare copil are nevoie de timpul său, pentru a simți că este iubit, apreciat și în siguranță.

”Deși pentru că petrec foarte mult timp împreună băieții sunt foarte legați, îmi dau seama cât este de important ca fiecare copil să aibă timpul lui și doar al lui cu părinții. Oricât ne-am strădui să ne împărțim atenția în mod egal când sunt împreună, lucrul ăsta este practic imposibil de realizat. Când ai mai mulți copii, dragostea nu se împarte, însă timpul și atenția, da…”, a completat soția lui Radu Vâlcan.

Sursă foto: Instagram