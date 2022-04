Adela Popescu este din nou însărcinată? Prezentatoarea TV a făcut anunţul în direct: „Îl fac pe numărul patru”

Adela Popescu se poate considera o femeie împlinită! Are o carieră de succes, un soţ care o adoră şi trei copii minunaţi de care este foarte mândră. Recent însă, prezentatoarea TV şi-a pus fanii pe gânduri, după ce în timpul emisiunii „Vorbeşte lumea” a vorbit despre a patra sarcină. Iată ce a declarat.

Laura Cosoi a fost invitată recent în emsiunea pe care Adela Popescu o moderează. Actriţa este însărcinată cu al treilea copil. După un scurt interviu, prezentatoarea a declarat în direct, în spirit de glumă, că se gândește să rămână însărcinată cu al patrulea copil.

Dezvăluirile vedetei au reuşit să îi pună pe fani pe ganduri.

„Ce mă fac, ce mă fac? Prietenele mele mă ajung din urmă. Dana a ajuns la copilul cu numărul doi, iar Laura mai are foarte puțin până la numărul trei. Îl fac pe numărul patru. Nu!”, a declarat soția lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu, dezvăluiri despre viaţa de mămică

Ori de câte ori are puţin timp liber, Adela Popescu obişnuieşte să stea de vorbă cu fanii săi pe reţelele de socializare.

Prezentatoarea TV este foarte deschisă cu urmăritorii săi cărora le povesteşte frecvent ce se întâmplă în viaţa ei. Astfel, aceasta le-a povestit recent despre problemele pe care le-a avut în ceea ce priveşte odihna, dar şi cât este de importantă pentru ea.

”Cand eram mica ai mei categoric nu mi-au facut un program pe somn. Adormeam pe canapea in sufragerie cu musafirii gramada, in poala mamei la vreo nunta in sat, desigur, si in patul meu, dar nu dupa un program fix. Practic adormeam cand mi se facea si unde mi se facea somn. Si mi se facea, normal, ca asa sunt copiii, trag de ei pana nu mai pot, extrem de tarziu. Ce vreau sa spun cu asta: Am o relatie cu somnul buna. O asociere de placere cumva. E placut sa adormi cand simti ca ti-e foarte somn”, a spus vedeta.

”Si astazi adorm cu usurita oriunde. Nu conteaza salteaua, lumina difuza, etc. Daca mi-e somn, adorm. Deci pe de-o parte e bine. Pe de alta, marturisesc ca am foarte multe amintiri cu mine din copilarie si adolescenta cand simteam literalmente ca imi cade capul de oboseala. Ca o sa lesin daca nu mi-l sprijin pe ceva. Si asta ziua, la scoala, in tren, la film, in autobuz. Imi amintesc de mine foarte obosita. Eu imi culc copiii devreme. Normal ca nu le convine neaparat. E mult mai distractiv sa sara pe canapea. Ce ma face sa cred ca nu gresesc, este ca adorm in maxim 15 minute de cand ne punem in pat. De unde trag concluzia ca nevoia de somn exista big time. Marturisesc, totul a pornit initial din ratiuni egoiste. Imi place linistea din casa cand ei dorm si castigam, eu si Radu, un timp al nostru”, a mai scris Adela Popescu pe contul său de socializare.

Sursă foto: Instagram