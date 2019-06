Adela Popescu, ești geloasă?! Dana de la Insula Iubirii a pus ochii pe Radu Vâlcan

Dana Badea, una dintre cele mai voluptoase ispite de la “Insula Iubirii”, a pus ochii pe Radu Vâlcan. Prezentă într-o emisiune, focoasa brunetă a vorbit la superlativ despre prezentatorul show-ului filmat în Thailanda. Mai mult, potrivit mărturisirilor făcute de ispită, timpul pe care l-a petrecut în compania soțului Adelei Popescu a trecut foarte frumos și i-a oferit prilejul să-i descopere mai multe calități.

Sexy ispita Dana de la “Insula Iubirii” l-a complimentat pe Radu Vâlcan

Dana de la “Temptation Island – Insula Iubirii” a acceptat invitația lui Cristi Brancu de a dezvălui cum i s-a schimbat viața de când a devenit ispită, să vorbească despre petrecerile la care dansează, dar și să enumere câteva dintre calitățile pe care trebuie să le aibă un bărbat dacă își dorește să devină iubitul ei. Surprinzător pentru mulți, bruneta sexy a mărturisit că ar face-o extrem de fericită un bărbat matur, respectuos, afectuos… și l-a dat ca exemplu pe Radu Vâlcan, pe care l-a complimentat pentru calitățile sale și felul în care își tratează soția, care i-a dăruit doi băieți.

“Îmi plac bărbații maturi, nu copiii. Un bărbat trebuie să fie respectuos, din punctul meu de vedere, să fie atent. Îl dau ca și exemplu pe Radu Vâlcan; am văzut că este un bărbat care își respectă foarte mult soția și asta este cel mai important. Și arată și bine! Și are și o familie frumoasă, am fost plăcut impresionată de el. Să nu fie ca puștii din ziua de azi… Mă caută mai mult fete, îmi cer sfaturi: de relație, de vestimentație. Eu nu ies în cluburi, ies la cafenele cu prietenele mele, la solar, la coafor…”, a declarat ispita Dana în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.