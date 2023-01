Adela Popescu nu mai poate să doarmă noaptea! Prezentatoarea de la PRO TV a apelat la ajutorul unui specialist

În cadrul unei intervenții televizate, Adela Popescu a mărturit că se chinuie să îl înțarce pe Adrian, fiul său cel mic. Chiar dacă are deja un an și jumătate, prezentatoarea TV încă îl alăptează. Problema este că, mai ales în timpul nopții, mezinul nu-și lasă părinții să se odihnească sub nicio formă. Ca urmare, a apelat la ajutorul unui specialist.

Adela Popesu și Radu Vâlcan trăiesc o poveste de iubire de mai bine de 15 ani. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2015 și au împreună trei copii: Adrian (un an și jumătate), Alexandru (6 ani) și Andrei (4 ani). Cu o familie atât de numeroasă și un băiețel mic, era normal să apară și probleme.

În prezent, actrița nu reușește să se mai odihnească pentru că cel mic are probleme cu somnul și o trezește ca să-l alăpteze. Prezentatoarea TV a făcut această mărturisire în cadrul unei intervenții televizate.

„Nu mă lasă ăla micul. Aseară era să-i fac ceva rău”, a spus, glumind, Adela Popescu.

Adela Popescu a apelat la ajutorul unui somnolog

Spre norocul său, actrița este prietenă cu un medic somnolog căruia i-a cerut sfaturi. Amica sa se ocupă, în general, de adulți, dar a reușit să-i dea sfaturi valoroase și pentru cel mic. Într-adevăr, specialista i-a confirmat că ar fi bine să întrerupă alăptarea.

„Ea e specialistă și pentru adulți, dar eu am un copil care încă este alăptat, cel de un an și jumătate, și nu se mai poate. Pentru că noaptea…nu mă culcă, cum ar veni. Și doamna somnolog îmi spune cum să pregătesc copilul, pentru că înțărcarea asta e ceva destul de complicat, se pare, pentru copii”, a afirmat Adela Popescu.

