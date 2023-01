Cât a scos din buzunar Adela Popescu pentru o masă de cinci persoane în Thailanda. Prețul este surprinzător

Adela Popescu numai ce s-a întors dintr-o vacanță lungă. Vedea și familia ei au petrecut sărbătorile de iarnă în Thailanda. Cei cinci au avut parte de relaxare și s-au bucurat din plin de soare și de nisipul fierbinte. Adela Popescu a vorbit despre experiența din Thailanda și despre sumele pe care cei care vor să meargă într-o astfel de vacanță trebuie să le scoată din buzunar.

Înainte de sărbătorile de iarnă, Adela Popescu și-a luat cei trei copii și au plecat împreună în Thailanda, acolo unde Radu Vâlcan filma un nou sezon „Insula iubirii”. După ce filmările s-au terminat a început și vacanța propriu zisă. Cei cinci s-au bucurat de soare, de nisipul fierbinte, de preparatele specifice, s-au relaxat și odihnit.

Despre experiența din Thailanda, Adela Popescu are numai cuvinte de laudă. Aceasta este deja o veterană și spune că prețurile pentru o asemenea vacanță nu sunt unele prea mari. Costul cel mai ridicat îl au biletele de avion, în rest cazarea și mâncarea sunt ieftine. De exemplu, pentru o masă de cinci persoane, la care nu s-a făcut economie, vedeta a scos din buzunar mai puțin de 100 de lei.

„O masă pentru cinci oameni, până într-un milion (n.r 100 RON), și pe mine m-a surprins, știam că e ieftin, dar am zis că o să fiu dezamăgită de data asta… și nu am fost. Extraordinar de bun (n.r Tom yum), cu cocos, cu sos… și Morning glory. Este ceva verde, ca o salată, dar cu un sos de stridii. Îmi pare rău ca ne-am luat cazările de acasă, pentru că dacă o iei la pas găsești locuri superbe – am închiriat o cameră, în ultima zi, cu 50 de euro. Ieșeai din casă, direct pe plajă.”, a declarat Adela Popescu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Adela Popescu, vacanță cu peripeții

Deși s-au bucurat de câteva săptămâni bune în Thailanda, Adela Popescu și Radu Vâlcan nu pot spune că au avut parte de prea multă relaxare. Cei mici i-au ținut în priză și nu s-au sfiit să facă tot felul de trăsnăi. Aceștia sunt cât se poate de dezinvolți, iar în seara de Crăciun chiar au furat lumina reflectoarelor și au dat un spectacol pe cinste pe scena localului în care părinții petreceau.

„Deosebit de greu, dar foarte frumos. Am știut că acolo ne ducem împreună cu copiii și ne-am luat cazare în funcție de nevoi. Când mergi cu ei, îți trebuie un hotel, fie pe o plajă întinsă, intr-un bungalow sau pe o pajiște întinsă.

Am mers să facem Crăciunul la terasa. Toată lumea elegantă, doamnele gătite, un eveniment cu momente artistice. Am luat un pahar de șampanie și în timp ce vorbeam cu soțul meu, întoarcem capul și când ne uitam pe scenă, copiii erau pe scenă și prezentau ei un moment artistic. Oamenii mureau de râs, numai tâmpenii au făcut. Unul alerga altul se făcea că îi dă în cap, se făceau că au leșinat. A doua zi veneau oamenii la ei și le spuneau că au fost super tari, că momentul lor a fost cel mai bun din seara aia.”, a mai spus Adela Popescu.

