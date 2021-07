Adela Popescu, pregătită să-l aducă pe lume pe cel de-al treilea copil. Prezentatoarea TV și-a făcut deja bagajul și urmează să nască din clipă în clipă

Adela Popescu este pregătită să-l aducă pe lume pe cel de-al treilea copil. Prezentatoarea TV și-a pregătit deja bagajul și urmează să nască din clipă în clipă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan urmează să devină părinți pentru a treia oară. Cei doi au pregătit absolut tot pentru venirea pe lume a noului membru al familiei. Iar prezentatoarea TV le-a dezvăluit fanilor că și-a făcut deja bagajul pentru maternitate.

Mai este foarte puțin timp până când Adela Popescu își va strânge bebelușul la piept și, în ciuda faptului că a pus totul la punct, vedeta este copleșită de emoții. (CITEȘTE ȘI: CUM O PROTEJEAZĂ RADU VÂLCAN PE GRAVIDUȚA ADELA POPESCU + CELE MAI NOI IMAGINI CU BURTICA VIITOAREI MĂMICI)

”Cate emotii am…. Si o multime de ganduri imi trec simultan prin minte. Sa fie bine Avionel, sa fie o nastere usoara, sa fim sanatosi si sa ajungem cu bine acasa… A mai ramas foarte putin timp si abia astept sa il tin in brate, dar parca in acelasi timp imi e deja dor de perioada asta a sarcinii, care s-a scurs mult prea repede. Bagajul pentru maternitate e pregatit, dosarul la zi, kit-ul de celule stem la indemana, doar sa ne spuna bebe ca a venit momentul”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, investiție majoră înainte de venirea pe lume al celui de-al 3-lea copil

Chiar de la venirea pe lume a primului său copil, Radu Vâlcan își dorea să facă o schimbare majoră. Și anume… să cumpere o mașină de familie mai mare. Adela Popescu s-a împotrivit chiar de la bun început. Acum, însă, când urmează să aducă pe lume și al treilea copil prezentatoarea TV și-a schimbat părerea.

A acceptat să facă o investiție de zeci de mii de euro, însă… cu o condiție. Să pună în fața casei o băncuță, care lui Radu Vâlcan i se părea complet inutilă.

”Încă de când l-am născut pe Alexandru Radu a considerat necesar să investim într-o mașină mare. Siguranță, spațiu etc. Doar că cea pe care și-o dorea el era un fel de… dubă. Desigur, nici nu am avut răbdare să îmi explice de ce și cum, ce motorizare, ce model. Răspunsul meu a fost simplu: mașina asta e bună poate când ai TREI copii. Atât. Cea pe care o avem acum e perfectă.

A trecut timpul, mă rog, nu prea mult, și l-am născut și pe Andrei.

– Vezi, iubita, ce chircită stai în spate. Dacă mai vine și mamaie cu noi, chiar nu ne descurcăm cu mașina asta. «Mașina asta» fiind un SUV chiar foarte spațios.

– Nu vrei să luăm van-ul ăla frumos, cu 6 locuri, confort, măsuță, chestii.

– Scumpe, mașina aia e bună poate când ai TREI copii, altfel… exclus! Vedeți voi, după ce am rămas însărcinată cu ai TREILEA copil am cumpărat mașina visurilor lui Radu înainte de morfologia de trimestrul doi. Am fost de acord cu condiția să punem o băncuță în față casei care lui i se părea COMPLET inutilă. Troc se cheamă, ca să știți. Se ridică, acum, întrebarea: pe al TREILEA și l-a dorit atât de mult doar că să fie sigur că luăm… dubă? ? Ei, bine, dragilor, răspunsul la această întrebare nu îl vom afla, poate, niciodată”, a povestit Adela Popescu pe Facebook.