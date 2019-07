Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță de vis împreună cu Laura Cosoi și familia ei

Deși au un copil mic, care a împlinit luna aceasta șapte luni, Adela Popescu și Radu Vâlcan “au bifat” câteva vacanțe peste hotare… o decizie pe care unele dintre cuplurile celebre o amână. De câteva ore, ei au ajuns într-o destinație exotică, unde s-au întâlnit cu Laura Cosoi și familia ei. Vacanța de vis a prezentatoarei de la Pro TV a fost planificată ieri, în jurul prânzului.

Citește și: Ce salarii lunare au Adela Popescu la Pro TV și Radu Vâlcan la Antena 1! Surpriză: Cine câștigă mai mult

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță de vis în Bali

Au fost în Turcia, Egipt, Cipru, iar de câteva ore, Adela Popescu și Radu Vâlcan au poposit pe pământ balinez, unde se află în prezent și Andreia și Ionuț – doi tineri români care și-au vândut tot din România, au renunțat la joburi și au pornit într-o călătorie de un an în țările asiatice. Într-o postare făcută în urmă cu puțin timp, prezentatoarea de la Pro TV a povestit cum a fost organizată această vacanță în Bali. Ea și soțul său au plecat împreună cu cei doi băieți și se află cazați în aceeași locație în care sunt Laura Cosoi, fetița și soțul ei.

Citește și: Pleacă în vacantă cu net 4G NELIMITAT, Samsung și voucher Blue Air de 100 de Euro!

“Ieri pe la pranz, cum stateam noi pe canapea, i-a venit lui Radu ideea sa plecam undeva in vacanta. Sigur ca abia ne intorseseram, dar facand calculul ca avem o perioada destul de libera cu care nu ne vom mai intalni curand, am zis de ce nu?«- Hai in Bali!», am zis eu. In Bali am avut noi doi prima vacanta impreuna in 2010.

«- Dar hai sa plecam repede ca altfel ne razgandim.»Si peste cateva ore eram deja in avion toti patru. O valiza mare, doua marsupii si un carucior. Dupa 15 ore de zbor, acum suntem aici. Alexandru inoata cu Rita, Andrei efectiv nu stie daca e la Susani sau in Cipru. ? Dar nici ca-i pasa. Doamne, ce bine e! Mi-era foarte dor de Asia. ❤️”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Citește și: Ai Samsung la promoție și voucher Blue Air 100 EURO garantat

Adela Popescu şi Radu Vâlcan au doi băieți

Adela Popescu şi Radu Vâlcan s-au căsătorit în 2015. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 11 iunie 2017, iar fiul lor a primit numele Alexandru. Al doilea copil al cuplului a venit pe lume pe 10 decembrie 2018, după un travaliu care a durat cinci ore. La naștere, băiatul cel mic al prezentatoarei de la Pro TV avea o greutate de 3,430 kg și o înălțime de 51 cm. El a fost numit Andrei.

Citește și: Primești voucher Blue Air 100 EURO garantat dacă îți iei Samsung + abonament Telekom