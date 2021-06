Adelina Pestriţu, schimbare radicală de look. Cum și-a surprins vedeta fanii din mediul online

Adelina Pestrițu experimentează tot felul de look-uri. Fie că e vorba de cel natural, de unul glamuros sau cu influențe masculine, vedeta a demonstrat că este cameleonică și că orice i se potrivește. Recent, Adelina Pestrițu a venit cu o nouă înfățișare, ce i-a impresionat pe fanii din mediul online.

Adelina Pestrițu și-a surprins, din nou, admiratorii. În ultimul timp, vedeta folosește tot felul de peruci pentru a arăta diferit în fiecare zi. După ce ultima dată a apărut cu părul lung și blond, acum Adelina Pestrițu a abordat un alt look.

Vedeta s-a fotografiat având părul lung, brunet și breton. Fanii au reacționat imediat și au felicitat-o pentru schimbare. Fotografia a adunat numeroase aprecieri și mulți s-au grăbit să o complimenteze pe vedetă.

„Nu te-am recunoscut. Arăți minunat!”, ”Foarte frumoasa. Ești un exemplu bun de urmat”, au fost câteva dintre comentariile pe care Adelina Pestrițu le-a primit.

Adelina Pestrițu, despre activitatea din mediul online

De când a renunțat la televiziune, Adelina Pestrițu și-a concentrat atenția în mediul online, acolo unde a adunat un număr impresionat de urmăritori, devenind unul dintre cei mai celebri influenceri din România. Vedeta a recunoscut că activitatea din mediul online îi ocupă tot timpul, însă îi aduce și venituri pe măsură.

„Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere. (…) 90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favortiă, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a spus Adelina Pestrițu.



Sursa foto: Instagram