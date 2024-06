Adevăratul motiv pentru care Kate Middleton a revenit la îndatoririle publice, după luni bune de absență

Revenirea lui Kate Middleton a fost un prilej de bucurie pentru o lume întreagă. Prințesa de Wales a fost prezentă la Ziua Regelui Charles, iar acum s-a aflat și adevăratul motiv pentru care a revenit la îndatoririle sale publice.

Prințesa de Wales a fost prezentă la Ziua Regelui Charles, în cadrul evenimentului ”Trooping the Colour”, pe 15 iunie. Deși soția Prințului William a specificat în ultimele luni că nu se va întoarce la îndatoririle publice cu normă întreagă prea curând, aceasta a dezvăluit că în momentul de față se simte mult mai bine, iar starea ei de sănătate i-a permis să fie prezentă la Ziua Regelui Charles. Astfel, aceasta a fost prima apariție publică a lui Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Potrivit publicației Daily Mail, Prințesa de Wales a avut un motiv bine întemeiat pentru care a ales să revină la îndatoririle publice. Și anume să fie alături de cei trei copii ai săi, dar și de dragul socrului ei, care luptă la rândul său cu cancerul.

„Pentru ca cei mici să fie acolo și să joace un rol deplin, să se plimbe în trăsura trasă de cai, să urmărească trupele defilând și să apară la balconul Palatului Buckingham, Kate Middleton a trebuit să fie acolo pentru a ține „puștii” sub control, deoarece tata, Prințul William, a apărut călare. Pentru Kate, a existat, de asemenea, determinarea de a-l susține pe socrul de care a devenit din ce în ce mai apropiată de-a lungul anilor și cu care acum împarte legătura deloc de invidiat a unei lupte serioase pentru sănătate”, a dezvăluit un jurnalist din Marea Britanie.

Kate Middleton a avut o apariție răvășitoare la Ziua Regelui Charles în rochia creată de designerul său preferat Jenny Packham, iar fanii regali au fost în extaz atunci când au văzut-o pe Prințesa de Wales alături de familia sa. Alături de copiii ei, Kate Middleton a apărut la eveniment într-o trăsură trasă de cai.

Deși a zâmbit pe tot parcursul paradei, toți au observat cât de mult a slăbit prințesa după ce a fost diagnosticată cu cancer. Chimioterapia și-a pus amprenta asupra sa, iar în momentul în care a coborât din trăsura regală, Kate Middleton a avut, pentru câteva secunde, niște mișcări mai greoaie, însă episodul de slăbiciune a trecut rapid. (VEZI ȘI: OBIECTUL DE CARE KATE MIDDLETON NU SE DESPARTE NICIODATĂ. ARE PESTE 70 DE APARIȚII PUBLICE CU EL)

Princess Kate Triumphantly Returns to Trooping the Colour After Cancer Surgery | Amaravati Todayhttps://t.co/r0ubs1Bvlz#PrincessKate #PrincessOfWales #RoyalReturn #TroopingTheColour #BritishRoyals #RoyalFamily #KateMiddleton #RoyalAppearance #KingCharles #RoyalEvent… pic.twitter.com/hmKvlB4XaY

— Amaravati Today (@amaravati_today) June 15, 2024