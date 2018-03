Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoiță, se respectă! Iese la piață cu bodyguardul, care îi mai dă și sfaturi, dar are grijă și de ”bagajele” omului de afaceri! În urmă cu două zile, Badea și-a făcut timp pentru cumpărături, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit printre rafturi, cu ochii pe ”bunătățuri”!

A fost mereu un tip elegant, grav la exprimare, un adevărat patron! Și de club! Nicolae Badea s-a identificat cu Dinamo, al cărui acționar a fost până în 2013, atunci când i l-a cedat lui Ionuț Negoiță. Nu chiar tot, păstrând palmaresul, sigla și marca. Mai multe ”clinciuri” au existat între cei doi, de fiecare dată cu datorie figurând Negoiță. Acesta trebuie să-i dea două milioane de euro lui Badea, unele guri susținând că ar fi vorba chiar de trei, iar, de aici, de multe ori actualul patron al lui Dinamo a fost amenințat cu excluderea de pe stadionul din ”Ștefan cel Mare”. Badea a închis, însă, mereu ochii, păsuindu-l pe mai tânărul om de afaceri. (CITEȘTE AICI: SCANDAL LA DINAMO! ȘEFUL L-A DAT AFARĂ PE BRATU)

Nicolae Badea nu mai are fotbalul în sânge, ca pe vremuri, când echipa se bătea la titlu an de an, dar grija față de imaginea lui și-a păstrat-o. Zilele trecute, milionarul a ieșit la cumpărături. Nu a plecat singur, și-a luat bodygardul cu el și a descins într-o piață cunoscută, cu produse unul și unul. A intrat la raionul de brânzeturi mai întâi, dar nu a cumpărat imediat. A gustat, i-a plăcut, a achitat, iar omul lui de încredere a ”strecurat” produsul într-o pungă albă, încăpătoare.

Badea a sărit brusc la cărnuri, pastramă, mezeluri. Și acolo a ”cercetat” atent terenul până să ia decizia. A luat-o, una bună, bodygardul a făcut aceeași mișcare. Apoi, la legume, unde s-a întreținut cu vânzătoarea, și a făcut o aprovizionare completă. (VEZI ȘI: ULTRAŞII LUI DINAMO S-AU RĂZBUNAT PE FINANŢATORUL ECHIPEI)

Mai mult, un vânzător i-a făcut repede ”pachetul”, în care a adăugat banane, mere și alte fructe. O altă pungă mare, plină! După aproximativ o oră, în care a bifat tot ce-și propusese, Nicolae Badea a părăsit piața.

I-a vândut echipa lui Negoiță, fără siglă, marcă, palmares

Ionuţ Negoiţă cumpăra acţiunile deţinute de Nicolae Badea, în primăvara anului 2013, însă în toată această tranzacţie nu au intrat sigla, palmaresul și marca lui Dinamo. (CITEȘTE AICI: CE S-A DESCOPERIT ÎN CAZUL MORŢII DINAMOVISTULUI EKENG)

„Sigla şi palmaresul, începând de la înfiinţare, ne aparţin. Noi suntem Dinamo. Marca este protejată internaţional, ca să n-avem discuţii cu contestaţii şi mai ştiu eu ce pe plan intern. Să fie clar: noi suntem FC Dinamo. Ei sunt alt club, altă echipă“, era mesajul lui Marius Bacria, administratorul Asociației FC Dinamo.

