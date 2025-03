Adevărul despre Adrian, noul concurent de la Mireasa! Cine ar fi, de fapt: „Nu este singur, preferă compania...”

Un nou concurent a intrat în casa Mireasa și a atras atenția telespectatorilor încă de la prima apariție. Adrian s-a făcut remarcat printr-un spectacol de dans pe care l-a pregătit pentru fetele din emisiune. El s-a făcut plăcut publicului. Totuși, la scurt timp după prima ediție la care a participat, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute despre el.

Sâmbătă, 8 martie, Adrian a intrat în casa Mireasa și s-a făcut remarcat în fața telespectatorilor. Tânărul a dezvăluit că vrea să își găsească jumătatea, dar știe că nu va fi tocmai ușor. De asemenea, noul concurent a descris și cum ar trebui să arate femeia perfectă pentru el.

„În prezent mă ocup cu ridesharing. Am lucrat și pe vapoare de croazieră ca ospătar timp de 3 ani de zile. Am venit la Mireasa să-mi caut jumătatea, cu toate că uneori consider că e destul de greu, dar să vedem cu ce mă poate surprinde viața. Femeia perfectă pentru mine trebuie să fie doar brunetă. De restul mă ocup eu și vedem cum este chimia dintre noi doi”, a spus Adrian la Antena 1.