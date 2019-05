Adevărul despre ce ținea, de fapt, Răzvan Ciobanu în memoria telefonului! ”Sunt 1705 clipuri video”

Sorin Oprea, prietenul apropiat al designerului Răzvan Ciobanu, a vorbit despre ziua în care creatorul de modă s-a stins din viață. De asemenea, Mara Bănică a fost cea care a făcut o dezvăluire uluitoare la tv despre ce conținea, de fapt, memoria telefonului designerului.

”În casă au rămas mai multe persoane: Marius, încă un domn, o doamnă, Alina Ionescu cu soțul ei. Și la un moment dat se transformaseră din plânsetele și jalea…s-a transformat într-o caterincă, cine ia televizorul, cine ia materialele, cine ia rochia. Își făcea planuri”, a declarat Sorin Oprea.

”Exact de asta am și plecat, pentru că noi am venit să ajutăm, și se transformase într-o ”prosteală”. Oamenii își făceau planuri cu ce să ia din casă și ce să facă. S-a cărat cât s-a putut în duba părinților și mai apoi mama lui Răzvan mi-a zis dacă am unde să depozitez chestii, să ajut, să mai chem o mașină. Eu m-am oferit să ajut, că pot să duc la fabrică și să închid într-o cameră tot ce iau și a doua, a treia zi după înmormântare, poate să vină să ia. Eu am plătit mașina, eu i-am zis să mă ajute lui Marius și cumva ei voiau să ne gonească cumva. Am plecat, am zis să se spele pe cap. Pisica a fost luată dimineață. Marius când a venit, mama lui Răzvan l-a întrebat dacă vrea pisica, Marius a zis că nu o vrea, apoi m-a sunat pe mine dacă vreau să-i dau pisica lui. Eu prima oară când eram acolo, l-am sunat pe Marius, el era la Timișoara”, a continuat el la o emisiune de televiziune.

Când a venit vorba despre hard-diskurile lui Răzvan Ciobanu și despre informațiile care ar putea fi pe ele, Sorin Oprea a mărturisit că nu știe ce conțin, iar Mara Bănică susține că există 1705 clipuri video care circulă!