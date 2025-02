Adevărul despre noul apartament, cu frigider portocaliu de 2.800 €, al Loredanei Chivu! ”E cum avea mamaie!” Fanii s-au prins și nu au iertat-o!

Loredana Chivu anunța că, pentru ea, va fi un an al schimbărilor în bine în viața ei, asta după ce a avut de tras cu fostul iubit în precedentul. Sechestre peste sechestre la apartamentul din Pipera și, firește, un stres permanent. A început cu dreptul, s-a mutat, anunța ea, în noua locuință, tot un apartament de cinci stele, iar diva a anunțat că este al ei, nu cu chirie. Numai că a dat de câțiva haioși internauți care, imediat, au taxat-o. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Loredana Chivu își trăiește povestea de dragoste alături de Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam (Vezi AICI imagini spumoase). Cei doi, care formează un cuplu de mai bine de un an (Vezi AICI detaliile), s-au mutat în noul apartament, pe care Lore l-a prezentat, recent, cu lux de amănunte. Și a spus că este noua achiziție! Doar că, se pare, acesta ar fi închiriat în regim hotelier, spun sursele CANCAN.RO, întărite de comentariile ”răutăcioase”, dar cu subiect și predicat, ale internauților la postarea în care diva face prezentarea imobilului din ”Nordului”.

Loradana Chivu, taxată de fani pe TikTok

Frigiderul portocaliu, care ar costa nu mai puțin de 2.800 de euro, nu le-a atras atenția fanilor ei ci, mai degrabă, niște elemente din locuință care i-au dus cu gândul că apartamentul nu este, de fapt, al ei. De altfel, Loredana avea să faca mai multe postări, după ce și-a prezentat achiziția, dar din…vechea locuință!

”Doar eu m-am prins că este apartament de închiriat? La baie are produse de hotel”, ”99% nu stă acolo”, ”WC dezinfectat ca la hotel, cu bandă, prosoape aranjate ca la hotel”, ”Nu stă acolo, o urmăresc pe Insta și nu arată deloc a casa ei”, sunt câteva dintre comentarii. Cel care îi face prezentarea pe TikTok este uimit de ce poate să vadă în noua locuință a Loredanei Chivu. Ia la rând toate obiectele care-l entuziasmează, dar dă cu bâta-n lată în…dormitor: ”Bă, ăsta nu-mi place, e cum avea mamaie!” Și se referă, probabil, la covorul persan, la mare preț în anii dinaintea Revoluției.

Loredana Chivu este, însă, entuziasmată. Și-a propus multe în acest an, iar noua locuință o face să vibreze. „Da, am schimbat, ca să zic așa, am schimbat energiile anului trecut și am început anul foarte bine. Liniștită, în primul rând. Motivul fericirii mele de anul acesta nu pot să zic că este doar unul, sunt doar recunoscătoare pentru, să zic așa, lucrurile bune din viața mea”, a spus Loredana Chivu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.