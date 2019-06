Adina de la Heaven este însărcinată: ”A venit în viața mea atunci când aproape tot universul meu se prăbușise”

Adina de la Heaven este însărcinată! Artista a făcut anunțul de Ziua Copilului, iar fanii i-au făcut numai urări de bine.

De câțiva ani buni, Adina trăiește o poveste de dragoste ca-n povești cu Glance. La început cei doi au fost colegi, dar cu timpul s-au îndrăgostit unul de altul și au decis să înceapă o relație. Acum, Adina și Glance formează unul dintre cele mai solide și longevive cupluri din showbiz-ul românesc. (CITEȘTE ȘI: ADINA DE LA HEAVEN, ÎN LACRIMI ÎN FAŢA IUBITULUI: ”DE AIA M-AM EMOŢIONAT!”)

Iar. astăzi, de Ziua Copilului, Adina a făcut marele anunț. Artista va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De asemenea, cântăreața a dezvăluit și sexul bebelușului. Ea și Glance vor avea o fetiță!

”E FETITA… rezultatul dragostei noastre 🙂 <3 <3 <3

Azi se implinesc 25 de saptamani de cand traiesc cele mai frumoase senzatii pe care le poate trăi o femeie 🙂

A venit în viața mea atunci când aproape tot universul meu se prabusise. Abia acum am inteles cu adevarat ce înseamnă sa treci de la agonie la extaz. Sunt absolut convinsă ca TATI, acolo sus, mi -a pus o vorba buna la Dumnezeu si mi-a trimis cel mai frumos cadou pe care as fi putut sa-l primesc vreodată la împlinirea celor 40 de ani… acela de a deveni MAMA 🙂

Am ales această zi speciala, Ziua Copilului, pentru a-mi împărtăși bucuria cu voi. La multi ani tuturor copiilor… mici si mari 🙂 Va iubesc!” , a scris Adina pe contul ei de Facebook.

Adina și Glance se iubesc de aproape cinci ani

După un divorţ şi alte câteva relaţii eşuate de iubire, Adina Postelnicu şi-a găsit liniştea în braţele rapper-lui Glance, un arab mai mic decât ea cu zece ani. Cei doi s-au afişat pentru prima dată împreună la nunta lui Connect R, care a avut loc toamna lui 2014 recunoscând astfel în faţa tuturor că formează un cuplu.

Până a avea o relaţie amoroasă, cei doi au colaborat la mai multe piese. (VEZI ȘI: ADINA DE LA HEAVEN A IZBUCNIT ÎN LACRIMI: ”SUNT FOARTE EMOTIVĂ!”)