Adio, centrale termice în apartamente? Anunțul OFICIAL a fost făcut

Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica București (CMTEB), Adrian Teodorescu, a atras atenția că eliminarea centralelor de apartament pe gaz va deveni inevitabilă, ca parte a politicilor europene de reducere a emisiilor de carbon. Măsura ar putea avea un impact major asupra locuitorilor, motiv pentru care este necesar ca autoritățile să ofere alternative viabile înainte de aplicarea interdicției, potrivit CSID.

Uniunea Europeană urmărește scăderea nivelului de poluare și creșterea eficienței energetice, iar centralele individuale pe gaz sunt considerate printre principalele surse de emisii la nivel urban. Din această perspectivă, eliminarea lor este privită ca un pas firesc în cadrul tranziției energetice.

Procesul este estimat a se produce în următorii ani, însă succesul său depinde de modul în care vor fi implementate soluțiile de înlocuire. Fără opțiuni clare și accesibile pentru populație, riscul este ca măsura să fie percepută ca una abuzivă, în loc să contribuie la o schimbare sustenabilă.

