Adrian Alexandrov, la Exatlon? Adevărul despre plecarea iubitului Elenei Udrea în Republica Dominicană

Show-ul Exatlon se bucură de un număr mare de fani și mulți dintre telespectatori își doresc să facă parte această competiție. Este și cazul lui Adrian Alexandrov, care ar fi vrut să intre în echipa Faimoșilor, din sezonul 2. Iubitul Elenei Udrea nu ar mai fi fost alături de ea, când autoritățile din Costa Rica au arestat-o pe stradă.

Proiectul Exatlon era pe placul bărbatului, deoarece el face foarte mult sport, este “prieten“ cu camerele de luat vederi, ținând cont că la un moment dat a activat în televiziune și este mereu dornic de aventură, scrie Wowbiz.ro.

Se pare că acest proiect nu s-a concretizat, mai ales că lucrurile s-au complicat extrem de mult în ultimele săptămâni, de când acesta a devenit tată şi a plecat în Costa Rica unde stă cu fetiţa nou-născută în timp ce iubita lui, Elena Udrea, este în închisoare.

Ce spune despre acuzațiile conform cărora Elena Udrea a „cumpărat” copilul din Costa Rica

Logodnicul fostului ministru are în acest moment grijă de fetița lor, Eva Maria. El a vorbit și despre acuzațiile conform cărora Elena Udrea ar fi „cumpărat” copilul din Costa Rica.

Adrian Alexandrov a răbufnit! Mai multe voci au acuzat-o pe Elena Udrea că nu a fost niciodată însărcinată și că a devenit mamă imediat după ce a fost condamnată definitiv la șase ani de închisoare. Pe toată perioada sarcinii, ea a fost în Costa Rica, astfel că suspiciunile au crescut. Legat de acest lucru, logodnicul Elenei Udrea a vorbit în premieră recent.

„Nu am ce să comentez. Sunt niște aberații ordinare”, a declarat Adrian Alexandrov pentru wowbiz.ro. (Citește și Răsturnare de situație! Elena Udrea ar putea fi extrădată împreună cu fiica sa)

Elena Udrea a născut pe 20 septembrie

Elena Udrea a devenit mămică la 44 de ani. Eva Maria a venit pe lume pe 20 septembrie, mai devreme cu o lună decât știau părinții ei și medicii.

Am fost luați prin surprindere, când am fost la control. Medici au aproximat nașterea în 48 de ore și am rămas în spital. La patru dimineața, când eu deja nășteam, în spital nu erau decât asistentele speriate. Am născut total natural, pe viu. Când au venit și medicii, în cinci minute am născut”, a mărturisit jurnaliștilor revistei VIVA! în ziua în care a născut-o pe fiica sa.