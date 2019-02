Adrian, atac devastator la None: ”Să nu înceapă să spună că sunt gay! Îl așteaptă nevasta acasă!”

Adrian a fost eliminate de la ”Puterea Dragostei”, dar duelul verbal cu None continua de la distanță. Ba chiar s-a accentuat în ultima perioadă. Asta în ciuda faptului că păreau prieteni, atunci când se aflau în aceeași casă.

Însă, după eliminarea lui Adrian, au fost aruncate cuvinte dure din ambele părți. Adrian le-a transmis un mesaj foștilor săi colegi chiar înainte de a ieși din competiție. Zilele trecute, Adrian a intervenit nervos într-un live al Larisei pentru a-i transmite un mesaj lui None.

”Să-i transmiteți mesajul ăsta lui None. Dacă nu are cum să mă atace, să nu înceapă să spună despre mine că sunt gay, din astea. Îl așteaptă nevasta acasă! Să termine cu prostiile None”, a spus Adrian.

Pe grupurile de fani ai emisiunii au apărut tot mai multe zvonuri cum că None ar avea acasă o iubită. Informația este furnizată chiar de cineva care susține că este vecina lui None. Conform acesteia, concurentul de la ”Puterea Dragostei” are o relație de circa 9 ani cu o tânără care acum este în Elveția, scrie wowbiz.ro.

Aceste zvonuri sunt infirmate însă de None, care a spus de mai multe ori în emisiune că nu are o relație acasă, că-și dorește să-și găsească iubirea la ”Puterea Dragostei”.