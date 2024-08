Adrian din Craiova și-a lăsat mașina în parcarea hotelului din Bulgaria unde s-a cazat. Cum și-a găsit autoturismul a doua zi

Întâmplare neașteptată pentru un român în Bulgaria! Adrian a stârnit controverse pe un grup de Facebook după o vacanță dezamăgitoare în Bulgaria. Acesta a relatat o experiență care l-a lăsat cu un gust amar, exprimându-și nemulțumirea față de tratamentul primit. Iată ce a transmis Adrian din Craiova pe un grup de Facebook!

Este perioada concediilor, iar mulți români și-au stabilit deja destinațiile pentru vacanță. În timp ce unii aleg să se relaxeze pe litoralul românesc, alții sunt dornici să exploreze plajele din Bulgaria sau Grecia. Dar, spre surprinderea turistului român care credea că va avea o vacanță pe cinste la vecinii bulgari, se pare că a fost contrariul.

Citește și: UN ROMÂN STABILIT ÎN SPANIA A RĂMAS UIMIT DUPĂ CE A VIZITAT ROMÂNIA. CE L-A SURPRINS ÎN MOD PLĂCUT. „UN SENTIMENT DE BINE”

Un turist român a stârnit controverse pe un grup de Facebook după o vacanță dezamăgitoare în Bulgaria. Acesta a relatat o experiență care l-a lăsat cu un gust amar, exprimându-și nemulțumirea față de tratamentul primit. În postarea sa, românul a menționat că a plătit 150 de leva, echivalentul a aproximativ 380 de lei, pentru a parca pe un loc special amenajat de hotelul unde era cazat.

Cu toate acestea, deși respectase instrucțiunile inițiale, un angajat local i-a cerut să mute mașina, susținând că nu era parcată corect. Frustrat de situație, turistul a concluzionat că a fost tratat fără respect, deși a contribuit financiar la economia locală.

Postarea românului a atras rapid atenția altor conaționali care au avut experiențe similare în Bulgaria. Mulți dintre aceștia au comentat și au condamnat atitudinea bulgarilor, considerând-o lipsită de respect. Comentariile s-au adunat într-un număr considerabil, iar românii și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care sunt tratați în această destinație turistică.

„Noi am plătit rovinieta la bulgari , și nici acum după o săptămână nu apare în aplicație dar banii sunt luați grijă mare prin Bulgaria că s-au cam șmecherit ”, „Depinde de hotel totul. Noi nu am avut probleme cu parcarea,da de fiecare data am platit dar atât. Depinde ce hotel alegi, etc”, „A dat altul șpagă mai mare ca dvs ca să parcheze acolo”, „S-au cam șmecherit bulgari…Au mărit prețuri acum că este sezon…Nu voi mai merge in Bulgaria…Există și alte locații”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.