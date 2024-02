Adriana Bahmuțeanu, amintirile groazei! Calvarul pe care l-a trăit vedeta alături de primul soț. Bătăi și amenințări cu arma: „Ori te împușc, ori ne împăcăm”

Deși acum pare că și-a găsit sufletul pereche, Adriana Bahmuțeanu nu a prea avut noroc în dragoste. Toată lumea știe cât de zbuciumată a fost relația pe care a avut-o cu Silviu Prigoană, însă aceasta nu se compară cu prima căsnicie a vedetei. Recent, bruneta a făcut mărturisiri tulburătoare despre primul ei soț. Adriana Bahmuțeanu a fost într-o relație toxică, unde a fost victima violenței domestice și chiar a fost amenințată cu arma. Cum a reușit să scape de soțul abuziv?

Pe vremea când împlinea 18 ani, Adriana Bahmuțeanu devenea soția lui Cosmin Bahmuțeanu. La acea vreme, bruneta era îndrăgostită până peste cap și credea că a găsit bărbatul lângă care va rămâne toată viața. Însă, semnarea actelor de căsătorie a schimbat complet relația, căci de atunci omul pe care vedeta îl iubea s-a transformat într-un monstru, de care cu greu a mai reușit să scape.

Recent, în cadrul unei emisiuni Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre calvarul pe care l-a îndurat în prima căsnicie. Vedeta a povestit despre bărbatul care a traumatizat-o și care i-a făcut anii tinereții foarte grei. Înainte de căsătorie totul era numai lapte și miere între cei doi, însă după ce au semnat actele totul s-a tranformat.

Eram tânără, eram la liceu (nr. când la cunoscut). Am avut un văl pe ochi. A fost prima iubire din adolescență, la 18 ani ne-am căsătorit civil, dar numai noi doi am fost la starea civilă, într-o nebunie, ca să fie el sigur că suntem împreună. Și, practic, acel act i-a schimbat comportamentul. Când și-a dat seama că sunt soția lui cu acte, s-a schimbat complet. Înainte se purta frumos, era un tip tolerant, îmi dădea impresia că mă susține și că mă ajută și dintr-o dată s-a schimbat la 180 de grade”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

„Primul meu soț era o persoană dificilă din toate punctele de vedere, de asta ne-am despărțit. În perioada aia mă urmărea, eram o femeie singură, mă șantaja, mă amenința, mă trezeam cu el la ușă. Sub aceste amenințări am reacționat la impuls, ca să îmi salvez propria piele și nu m-a interesat ce las în spate. În limbajul corporal se vedea că vreau să plec, să scap de el. Eram efectiv terorizată de această persoană. Era o relație toxică. Am fost victima violenței domestice. Preferam să mor, decât să mai fiu cu el împreună.

După ce a devenit soția lui Cosmin Bahmuțeanu, viața vedetei s-a transformat într-un calvar. Aceasta a fost victima violenței domestice și a rămas prinsă în relația toxică până la vârsta de 23 de ani. Atunci și-a găsit curajul și a fugit de acasă. Abia după două luni a avut puterea să se întoarcă în casa soțului să își ia bagajele și atunci a crezut că își va pierde viața.

Cosmin Bahmuțeanu a așteptat-o cu pistolul, i l-a pus la tâmplă și a pus-o să aleagă: ori o împușcă, ori se întoarce la el. Însă, Adriana Bahmuțeanu știa că nu poate să mai stea nici o zi lângă bărbatul care a terorizat-o, așa că a ales moartea. Din fericire, acela a fost momentul în care și el a înțeles că nu mai are șanse să o țină lângă el, așa că a eliberat-o.

„După un an și jumătate a devenit gelos, nu mă lăsa să mă duc la job, mă urmărea tot timpul. Mi-a făcut numai lucruri nasoale, nu a fost o căsnicie fericită, drept urmare, la 23 de ani, am pus punct, am fugit la o prietenă, care lucra la Guvern, am stat la ea două luni. După două luni m-a sunat și mi-a zis că nu-mi face nimic, să mă duc să-mi iau hainele și să păstrăm o relație bună, primise citația de la tribunal.

Și m-am dus cu prietena mea și doi SPP-iști de la Guvern, mi-era frică să mă duc singură. I-a rugat pe ei să rămână în sufragerie, că vrea să-mi spună două vorbe în cealaltă cameră. Și acolo a scos un pistol și a zis că «ori te împușc, ori ne împăcăm». Am înghețat prima dată, după care am zis ok, eu mă duc la doi metri sub pământ și tu la pușcărie. I-am zis că eu nu mă mai împac. Până la urmă, am avut curajul să mă rup de acea relație, s-a terminat cu acel pistol la cap, dar uite că trăiesc și în ziua de azi”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii Online Story by Cornelia.