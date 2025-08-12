Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, anunț trist despre mama sa: ”O pierd”

Adriana Bahmuțeanu, anunț trist despre mama sa: "O pierd"

De: Irina Rasoveanu 12/08/2025 | 12:22
Adriana Bahmuțeanu, anunț trist despre mama sa: ”O pierd”
Adriana Bahmuțeanu trece prin momente grele/ Sursa foto: Captură video, Facebook

Adriana Bahmuțeanu a oferit noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale. Femeia a suferit trei AVC-uri și se află în spital, sub supraveghere medicală. Jurnalista se teme că o va pierde pe cea care i-a dat viață.

De un timp, problemele par să se țină lanț de Adriana Bahmuțeanu. În paralel cu lupta grea pe care o duce în instanță pentru a-și recupera copiii de la frații lor vitregi, vedeta are necazuri și cu mama ei. Stresul din ultima perioadă și-a pus amprenta nu doar asupra Adrianei, ci și a celei care i-a dat viață. Petruța Toma nu a putut rămâne indiferentă la frământările din viața fiicei sale. I s-a părut nedrept că Adriana nu-și poate vedea copiii. Ceea ce a pus-o, însă, la pământ a fost faptul că cei mici au refuzat să se întâlnească până și cu ea.

Ce a anunț a făcut Adriana Bahmuțeanu despre mama sa

Din cauza supărărilor acumulate în tot acest timp, mama Adrianei Bahmuțeanu a făcut un atac vascular cerebral. S-a întâmplat chiar în seara de dinaintea ultimului termen în procesul în care cerea să-și vadă nepoții. Femeia nu a mai putut ajunge la tribunal, fiind spitalizată de urgență.

Jurnalista a mărturisit că Petruța Toma este în continuare foarte slăbită și nu vorbește. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit în ultimele zile, iar vedeta se teme să nu o piardă. Recent, a oferit câteva detalii despre momentele grele prin care trece.

„Mama este în continuare în spital. Este slăbită și nu vorbește. I s-a făcut rău cu o zi înainte de ultimul termen. Cu un termen înainte a venit cu mine, la judecătorie, să vorbească cu magistrații. Încă de atunci mi-a fost teamă că o pierd.

Stau ca pe ace. A suferit trei AVC-uri, iar starea ei de sănătate s-a înrăutățit pentru că și ea se consumă pentru toate problemele acestea. Ea și-a dorit enorm și vrea și acum să-i întâlnească pe nepoții pe care i-a crescut” a mărturisit Adriana Bahmuțeanu, conform Viva.ro.

Petruța Toma avea o relație apropiată cu nepoții ei, însă aceștia nu au venit deloc să o viziteze la spital. Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că mama ei ar vrea să îi vadă pe Maximus și Eduard.

„Îi este teamă că nu mai apucă să-și vadă nepoții. Și, dacă mă întrebați dacă ei au vizitat-o, nu. Nu au venit la spital să o viziteze. Și când trăia Prigoană, atunci când ea era în spital, Maximus și Eduard mergeau cu taxiul să o vadă pe mamaie a lor. Acum nu s-au sinchisit să vină să o vadă și poate eu o pierd mâine-poimâine… Asta este marea mea îngrijorare”, a mai spus jurnalista.

