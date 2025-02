Adriana Bahmuțeanu, o nouă lovitură! Nu a fost lăsată să își vadă copiii nici în timpul programului de vizită. A chemat pe loc Poliția

Adriana Bahmuțeanu trece, din nou, prin momente extrem de dificile. După pierderea fostului său soț, Silviu Prigoană, și tot scandalul ce a urmat, vedeta se confruntă acum cu o nouă problemă. Deși i-a fost stabilit un program de vizită pentru a petrece timp cu cei doi băieți ai săi, aceasta susține că nu este lăsată să-i vadă. Bruneta s-a înfuriat și a chemat imediat poliția.

A trecut luni bune de când Silviu Prigoană a murit, iar de atunci Adriana Bahmuțenu se luptă să-și ia băieții acasă. În prezent, Maximus și Eduard locuiesc în vila regretatului afacerist și acolo o să rămână. Chiar și așa, instanța a decis faptul că își poate vedea copiii după un program bine stabilit, însă nici acesta pare că nu se respectă, fapt ce a făcut-o pe Adriana Bahmuțeanu să își iasă din minți.

Situația a atins un punct critic astăzi pentru Adriana Bahmuțanu. Acesta s-a prezentat la casa în care locuiesc copiii săi, însă, spune ea, nimeni nu i-a răspuns la interfon. Vedeta a mers însoțită de mama ei, care își dorea și ea să își revadă nepoții, dar ușa le-a fost închisă în față. Bruneta a decis să nu lase lucrurile așa și a sunat imediat la Poliție pentru a cere ajutor.

Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat frustrarea și durerea provocată de această situație și în mediul online. Ea consideră că este „de neacceptat” să fie singurul părinte în viață al copiilor săi, dar să nu aibă dreptul să-i vadă.

„Astăzi ar fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva. Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.