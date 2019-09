Adriana Trandafir, dezvăluiri emoționante. La 33 de ani, artista a fost în moarte clinică!

Este o actriță iubită de publicul ei, însă viața Adrianei Trandafir nu a fost întotdeauna ușoară. Vedeta din “Sacrificiul” și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri emoționante.

“Copilăria a fost una tristă, umilitoare, sărăcia te face să te simți așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu atunci când nu uit pentru faptul că m-a făcut să trec prin acea perioadă ca să pot să înțeleg ce înseamnă binele și fericirea. A fost o copilărie fascinantă pentru că s-a întâmplat la țară. Pentru mine părinte a fost și nucul atunci când mâncam bătaie mă ascundeam sub el.”, a povestit Adriana Trandafir, la Acces Direct.

La vârsta de 33 de ani, îndrăgita actriță a intrat în moarte clinică. De atunci Adriana trandafir s-a schimbat radical și spune că a devenit o femeie mult mai puternică.

“Am avut un drum foarte plin de tot felul și de povești. M-a făcut să înțeleg că se poate întâmpla oricând și oricum, nu-mi mai e frică de moarte. Trecerea de aici Dincolo și cât am stat acolo sus pentru mine a fost poate cea mai armonioasă perioadă a mea. Eram pe o aripă de fluture și m-a făcut să nu-mi fie frică de moarte și să nu o aștept ca pe ceva îngrozitor și că întoarcerea a fost cu un scop.”, a mai spus Adriana Trandafir.

Fiul e avocat și predă Dreptul la facultate

Actrița din “Sacrificiul” (Antena 1) are și un băiat. El n-a plecat din țară. “Ștefan a împlinit pe 3 septembrie 28 de ani. Este un avocat iubit de studenți. M-am dus să îl văd o dată la un curs și când am văzut cât de artist este atunci când predă acel Drept Internațional și cum a abordat el studenții altfel și cât de special este, eu, de acolo de sus, de după o coloană din aula facultății, am zis: «Doamne, îți mulțumesc, mi l-ai făcut talentat!». Este un avocat bun și va avea o carieră pedagogică excepțională, pentru că are acest har. Ștefan își începe mereu cursul cu o glumă”, a mai povestit Adriana Trandafir.