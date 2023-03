Simona Suhoi, cunoscută nu demult drept Sensual, a îmbrățișat o nouă afacere. Și de la care are mari speranțe. Și-a deschis cafenea și nu are de gând să se oprească. Este, oarecum, inedit, fiind un business cu construcții modulare. Are trei până acum, însă doar pe una a scos-o la ”produs”. Dar ce idee i-a venit Simonei? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Simona Sensual a ”furat” conceptul de afară. Și are de gând chiar să renunțe la afacere, dacă va reuși s-o facă profitabilă. Însă prețul joacă un rol important, sub un milion de euro nici nu s-ar uita la eventualul doritor. Concret, vedeta o ”împachetează”, să zicem așa, apoi vinde conceptul.

Simona Sensual dezvoltă afacerea de un milion de euro

Simona a făcut și câteva dezvăluiri, cum că are lansată pe piață cafeneaua, ceva special însă, băutura, dar alături și o prăjitură la alegere. ”Am început de curând, în București, cu o cafenea. Mai am două construcții modulare, dar le-am depozitat undeva. Încă nu le-am deschis. La ora actuală, eu merg pe linia de vânzare, produc și vând, acum, vreau să iau și din altă parte… ”, zice Simona.

A mai spus că parcă ar fi dispusă să renunțe la afacere, pentru prețul corect. ”La peste un milion de euro m-aș gândi s-o vând. Dar acum, cu siguranță nici nu mă gândesc. Vreau să ajung la o asemenea cifră, poate aș da-o atunci. Dar mai e până acolo. Poate într-un an, poate doi, cine știe”, spune Simona, care a plătit nu mai puțin de 100.000 de euro pe o construcție modulară.

Ea mai amintește că ”îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place activitatea în sine. Am fost peste tot, prin țară, dar și la Chișinău. Pentru că am descoperit o prăjitură specială, cu un gust, nu știu cum să spun, moldovenesc. Clientul își creează singur cafeaua. Ai ce alege, dintr-o gamă variată.”

