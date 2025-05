Aflat în Delta Dunării, Piedone a fost în control într-un hotel 5*. A ales o cameră la întâmplare și a intrat. Ireal ce a văzut șeful ANPC

Piedone bagă spaima în patronii de pe litoral și din Delta Dunării. Odată cu startul minivacanței de 1 Mai, șeful ANPC a dat tonul controalelor în stațiunile turistice, iar ce a descoperit în unele locații i-a lăsat un gust amar. Însă recent, în Delta Dunării, o experiență complet diferită i-a oferit ocazia rară de a felicita un hotel de cinci stele. Și nu oricare, ci unul preferat de vedetele autohtone.

Startul sezonului estival a fost dat deja, iar Piedone nu a pierdut timpul. Și-a mutat activitatea în județul Tulcea, unde împreună cu echipele ANPC ia la puricat pensiunile, restaurantele și hotelurile din zonă. Iar munca va deveni tot mai intensă. Începând cu 15 iunie și până pe 15 august, peste 600 de comisari ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor fi prezenți pe litoral și în Deltă, pentru a verifica la sânge respectarea normelor și protecția consumatorului.

De această dată, controlul ANPC a avut loc în luxosul complex hotelier Lebăda din Delta Dunării, cunoscut și drept „complexul vedetelor”, fiind o locație preferată de numeroase celebrități din România. Piedone a ajuns neanunțat și a decis să verifice totul – de la bucătărie, până la camerele în care sunt cazați oaspeții.

Mai întâi, a pășit în bucătăria complexului, unde – spre surprinderea sa – totul era ca la carte. Ordinea, igiena și respectul față de client l-au impresionat, după cum a mărturisit chiar el.

„Pentru spațiul de depozitare legume-fructe e în regulă. Suntem de două zile în județul Tulcea, am fost în diverse localități. Am observat și bune, și rele. Dar aici, în aria de fabricație, în zona nevăzută de consumator, e totul exemplar. Bucătăria este ca un templu. Rareori mă găsesc în situația să spun: felicitări

Nici camerele nu au scăpat de ochiul vigilent al șefului ANPC. A ales la întâmplare câteva spații de cazare pentru a le inspecta, iar concluzia a fost una fără cusur – curățenie impecabilă, confort de top și atenție la detalii.

La final, Piedone a făcut un gest rar și a felicitat public echipa din spatele complexului Lebăda.

„Am bătut drumul degeaba la acest complex. Am auzit de el, am vrut să îl văd personal. Felicitări! Nu pot să urez decât vânzare plăcută și clienți care să se simtă ca la ei acasă. Chiar este ok complexul Lebăda”, a concluzionat Piedone.