Loredana Chivu făcea dezvăluiri cutremurătoare pentru CANCAN.RO! Ar fi fost bătută măr de iubit, terorizată și chiar șantajată. S-a întâmplat în Columbia, în toamna anului trecut, atunci când vedeta a mers la o clinică pentru un implant fesier. Calvarul a început pe 4 noiembrie, după ce a revenit de la spital, unde fusese operată. La hotel, de față cu asistenta medicală, Loredana ar fi fost călcată în picioare. A ajuns la spital, iar după aceea s-a ascuns. Doar escortată de Poliție și-a mai făcut apariția. Avem imaginile infiorătoare, în exclusivitate.

Loredana Chivu a pus piciorul în prag, după câteva luni de teroare prin care a trecut, potrivit dezvăluirilor pe care le-a făcut pentru CANCAN.RO (Vezi AICI povestea de coșmar). Spune că a fost bătută măr, pumni, picioare, în timp ce se afla la pat, în covalescență după operație. Mai mult, vedeta susține că martor a fost asistenta pe care spitalul unde a suferit intervenția chirurgicală i-a pus-o la dispoziție, la hotel.

Loredana Chivu, scoasă cu Poliția din hotel, după ce a fost bătută de iubit

Loredana Chivu a avut o complicație după intervenția principală, astfel că a ajuns, din nou, pe masa de operație. Apoi, a revenit la hotel. A fost ziua în care a luat o bătaie soră cu moartea.

”Pe 4 noiembrie, la ora 14, m-am operat, iar seara, la ora 20, m-a bătut de față cu asistenta. Dar nu m-a bătut, m-a jucat în picioare. A sărit pe mine cu pumnii, cu picioarele, m-a strâns de gât, mi-a dat cu pumnii în cap, m-a dat cu capul de perete… Venea deasupra mea, eu eram întinsă în pat, nici nu puteam să mă mișc. Am reușit, după a treia rafală de pumni, să mă ridic între pat și noptieră. Și urma un geam și, în momentul ăla, mi-a zis: aici te omor! Și a sărit cu picioarele pe mine. Am căzut, iar atunci mi s-a spart siliconul. Am aflat ulterior că mi l-a spart, era siliconul din fesa dreaptă.

Parcă era posedat de ceva, în halul ăsta m-a bătut. A fost un șoc total. A venit paza hotelului, am fost luată și dusă la spital, pentru că eram legumă. Am stat în spital două-trei zile, după care m-am dus, fără să știe nimeni, la un alt hotel. Am spus la spital și tuturor să nu-mi dea numele, să nu se mai știe de mine. El a aflat, oarecum, și a început să mă urmărească. A descoperit unde stau, până la urmă, a aflat și camera unde stau. A venit la mine, era cumva sigur că mă întorc, dar nu am făcut-o.

Așa că a trebuit să apelez la Poliția din Columbia, să pot ieși din hotel, că trebuia să merg la spital, la control. El a plecat, într-o zi, acasă și abia atunci am scăpat”, a încheiat Loredana Chivu.

A fost nevoită să-și prelungească șederea în Columbia. I-a fost schimbat siliconul spart și a mai trecut prin câteva intervenții chirurgicale de siguranță. Avea să revină în România în luna decembrie, cu câteva zile înainte de Crăciun.

