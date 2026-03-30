Alertă de cod portocaliu de inundații. Un drum județean a fost închis ca urmare a unei alunecări de teren

De: Elisa Tîrgovățu 30/03/2026 | 13:15
Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de inundații pe râul Putna, în zona stației hidrometrice Mircești, județul Vrancea. Averizarea hidrologică este valabilă până luni, la ora 18:00. Institutul Național de Hidrologie a emis și un cod galben care va fi în vigoare pe sectoare din bazinele Trotuș și Putna, în județele Bacău și Vrancea, până marți la ora 12:00.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat luni avertizarea hidrologică emisă anterior. Un cod portocaliu vizează râul Putna pe sectorul aferent stației hidrmetrice Mircești, județul Vrancea. Avertizarea este valabilă în intervalul 11:00 – 18:00.

Meteorologii transmit că în această zonă exstă risc de depășire a cotelor de apărare, ca efect al propăgării viiturilor formate anterior în amonte.

Sursa foto: ISU Vrancea

Avertizare de cod galben pe Trotuș și Putna până marți

Codul galben emis de meteorologi este valabil în intervalul 30 martie, ora 12:00 – 31 martie, ora 12:00, pe două sectoare distincte.

E râul Trotuș, avertizarea vizează sectorul aval al stației hidrometrice Goioasa, în județele Vrancea și Bacău. Pe râul Putna, codul galben acoperă sectorul aval al stației hidrometrice Colacu, în județul Vrancea.

A fost emis și un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populaţiei privind riscul producerii unor inundaţii. Autorităţile administraţiei publice locale din zonele vizate au fost informate cu privire la pericolul iminent, fiind dispuse măsuri pentru protejarea populaţiei.

Peste 200 de cadre cu 65 de mijloace tehnice din cadrul ISU Vrancea, IPJ Vrancea şi IJJ Vrancea au fost mobilizate, în noaptea de duminică spre luni, iar 50 de militari din cadrul Garnizoanei Focşani, cu mijloace tehnice specifice, sunt pregătiţi să intervină în sprijinul forţelor de intervenţie aflate în teren.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
