Prognoza meteo azi, 30 martie 2026. Ciclonul Deborah aduce temperaturi scăzute în România

De: Paul Hangerli 30/03/2026 | 05:30
Ciclonul mediteranean este aici, sursa foto- Pixabay

Ziua de 30 martie 2026 nu aduce schimbări semnificative față de perioada anterioară. Vremea rămâne instabilă, ploioasă și răcoroasă, cu temperaturi modeste în toată țara. Nu se conturează încă o încălzire specifică primăverii, iar atmosfera va rămâne dominată de nori, umezeală și precipitații, confirmând caracterul persistent al acestui episod de vreme nefavorabilă.

Vremea în România

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, ziua de 30 martie 2026 se înscrie în același tipar meteorologic din zilele precedente, fără schimbări semnificative. România rămâne sub influența unei mase de aer instabile, asociată unui sistem depresionar activ, ceea ce determină o vreme închisă, umedă și răcoroasă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi predominant noros pe tot parcursul zilei, iar precipitațiile vor fi prezente pe arii extinse, mai ales sub formă de ploaie. În zonele montane vor continua să apară precipitații mixte și ninsori.

Temperaturile nu vor înregistra creșteri importante față de zilele anterioare, menținându-se în general între 8 și 14°C, cu valori ușor mai ridicate izolat în sud-est.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea se menține rece pentru această perioadă, fără semne de ameliorare. Cerul va fi acoperit, iar ploile vor fi frecvente, mai ales în cursul zilei.

Maximele se vor situa între 9 și 13°C, iar minimele între 4 și 7°C. Atmosfera va rămâne umedă și apăsătoare, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, vremea va fi în continuare instabilă, cu ploi persistente, mai ales în prima parte a zilei.

Temperaturile vor atinge valori de 12 – 15°C, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 9°C. Nu se remarcă o încălzire semnificativă, ci mai degrabă o menținere a regimului termic.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi mohorâtă, cu cer acoperit și ploi aproape continue.

Maximele vor fi de 11 – 14°C, iar minimele de 5 – 8°C. Cantitățile de apă pot fi însemnate, iar senzația de frig va fi accentuată de umezeală.

Est și Nord-Est

În Moldova și nord-estul țării, instabilitatea persistă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor apărea pe intervale largi.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 13°C, iar minimele între 4 și 7°C. Vremea va fi rece și umedă, fără variații importante față de zilele precedente.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, vremea va fi mai rece decât în alte regiuni. Cerul va fi acoperit, iar precipitațiile vor fi frecvente.

Maximele vor ajunge la 8 – 12°C, iar minimele vor coborî până la 0 – 4°C.

La munte, la altitudini mari, vor continua ninsorile și lapovița, iar vântul va avea intensificări, viscolind temporar ninsoarea.

Dobrogea și litoralul Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi închisă, cu ploi și vânt moderat. Influența mării va menține temperaturile mai scăzute.

Maximele vor fi între 10 și 13°C, iar minimele între 6 și 9°C.

Vremea în capitală-București

În București, ziua de 30 martie va fi caracterizată de o vreme mohorâtă, cu cer acoperit și ploi aproape continue până spre seară.

Temperaturile vor varia între 9°C dimineața și 14°C la prânz, urmând ca spre seară să scadă ușor spre 11°C. Umiditatea ridicată va accentua senzația de disconfort termic.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece și închisă, cu ploi temporare. Temperaturile vor ajunge la 11 – 13°C ziua și vor coborî spre 4 – 6°C noaptea.

În Timișoara, nu se observă nicio ameliorare termică față de zilele anterioare. Vremea rămâne rece și umedă, cu maxime de aproximativ 10 – 11°C și minime de 5 – 6°C. Cerul va fi acoperit, iar ploile vor apărea pe parcursul zilei.

La Iași, cerul va fi noros, iar ploile vor fi frecvente. Temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 12°C ziua și 5 – 7°C noaptea.

În Craiova, vremea va fi mohorâtă, cu ploi persistente. Maximele vor ajunge la 13 – 14°C, iar minimele vor fi în jur de 6 – 8°C.

La Constanța, vremea va fi răcoroasă și umedă, cu temperaturi de 10 – 12°C ziua și 6 – 8°C noaptea. Vântul va sufla moderat.

În Brașov, vremea va fi mai rece, cu temperaturi de 9 – 11°C ziua și 2 – 4°C noaptea. Sunt posibile precipitații mixte în zonele înalte.

