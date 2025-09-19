Alertă de epidemie de holeră! Bilanțul cazurilor: 58 de morți și 250 de persoane infectate în această țară

O epidemie de holeră a făcut ravagii în statul Bauchi, din nord estul Nigeriei, unde a provocat decesul a 58 de persoane și a infectat peste 250 în statul Bauchi. Autoritățile au anunțat vestea tragică și au lansat noi comitete pentru consolidarea răspunsului de urgență și pentru implementarea măsurilor suplimentare de prevenție.

Holera se răspândește rapid prin alimente și apă contaminată. Este des întâlnită în Nigeria, unde reprezentanții din sănătate invocă lipsa pe scară largă a apei potabile în zonele rurale, dar și în cartierele sărace ale marilor orașe. Boala poate ucide în doar câteva ore dacă pacientul nu primește îngrijiri medicale.

Alertă de epidemie de holeră

Potrivit datelor Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Nigeria, în ultimii doi ani au fost raportate peste 11.000 de cazuri suspecte de holeră și peste 400 de decese. Cele mai multe victime au fost copii sub cinci ani.

„Statul Bauchi a înregistrat nu mai puțin de 258 de cazuri noi și 58 de decese. Aceste epidemii pot fi adesea prevenite prin intervenții rapide, răspunsuri coordonate și îmbunătățiri susținute în domeniul apei, salubrității și igienei”, a declarat viceguvernatorul Auwal Mohammed Jatau, citat de Reuters.

Cauza holerei este infecția cu V. cholerae, această bacterie fiind descoperită în anul 1883. Bacteriologul german Robert Koch (1843-1910) a studiat boala în timpul unei epidemii din Egipt. Cu toate că acesta a găsit bacteria în intestinul celor morți de holeră, nu a reușit să o izoleze sau să infecteze alte animale cu ea.

Mai târziu în același an, Koch a plecat în India unde a reușit să izoleze bacteriile. El a descoperit că acestea se înmulțeau pe pânza umedă si murdară sau în scaunele bolnavilor. Bacteriile de holeră trăiesc în apă puțin adâncă și sărată, sau pe crustacee microscopice. Ele pot exista și sub formă de colonii de biofilme ce acoperă suprafața apei, a plantelor, a pietrelor, a cochiliilor sau a unor elemente asemănătoare, potrivit sfatulmediculului.ro.

