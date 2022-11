Alertă în Botoșani. Marius Culiță a dispărut pe 3 noiembrie 2022. Băiatul de 13 ani nu s-a mai întors acasă, după ce a plecat la școală

Este alertă în Botoșani, după ce un băiat, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă. Marius Culiță Irmiciuc a plecat, în dimineața zilei de 3 noiembrie 2022, la școală, dar nu a mai revenit la domiciliu. Cetățenii care dețin informații despre elev sunt rugați să apeleze 112.

În cursul serii de joi, 3 noiembrie 2022, s-a dat alertă în municipiul Botoșani, după ce un băiat, în vârstă de 13 ani, nu s-a mai întors acasă. Dimineață, Marius Culiță Irmiciuc a plecat spre școală, la cursuri, însă, nu a mai revenit la domiciliu. În cursul serii de joi, polițiștii botoșăneni au fost anunțați cu privire la dispariția minorului.

Vezi și ȚI SE FRÂNGE SUFLETUL! CHINURILE PRIN CARE TRECE UN BĂRBAT, DUPĂ CE SOȚIA LUI A DISPĂRUT ÎN URMĂ CU 11 ANI: ”ÎMI DEDIC VIAŢA PENTRU ASTA”

A plecat în dimineața zilei de 3 noiembrie 2022 la o unitate de învățământ și nu s-a mai întors acasă

La momentul plecării spre unitatea de învățământ din Botoșani, Marius Culiță Irmiciuc era îmbrăcat cu o geacă de culoare neagră, o pereche de pantaloni de trening negri, cu o dungă laterală roșie, și o pereche de adidași negri.Elevul, în vârstă de 13 ani, are o înălțime de 1,50 metri, are 50 de kilograme, are ochi căprui și păr brunet. Persoanele care au informații despre minorul de 13 ani sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112.

„Rugăm cetățenii care dețin informații cu privire la această persoană să apeleze 112, sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție”, a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) din Botoșani.

Vezi și PE 29 OCTOMBRIE, SOLEDA DIN CLUJ A FOST DATĂ DISPĂRUTĂ. DE NECREZUT UNDE A FOST GĂSITĂ DUPĂ 2 ZILE DE CĂUTĂRI

Vezi și VINERI, LA ORA 14:30, VASILICA DIN ALBEȘTI A FOST DATĂ DISPĂRUTĂ, DUPĂ O DISCUȚIE APRINSĂ CU SOȚUL EI. UNDE A FOST GĂSITĂ ACUM ȘI DE CE FUGISE DE ACASĂ, DE FAPT

Sursă foto: stiri.botosani.ro