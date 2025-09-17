Alertă în Marea Neagră! A fost localizată o dronă subacvatică. Ce au descoperit autoritățile

Tensiunile din Marea Neagră par să fi intrat într-o nouă etapă. Marina bulgară a anunțat marți că a neutralizat o dronă acvatică descoperită la 80 de kilometri est de orașul Varna. Iată ce s-a întâmplat!

Aparatul a fost găsit în stare avariată și a fost inspectat. Ulterior s-a luat decizia ca acesta să fie distrus, fără să se fi înregistrat vreo explozie secundară. Ministerul Apărării din Bulgaria nu a precizat dacă drona aparținea Rusiei sau Ucrainei, potrivit EFE. Astfel, sunt alimentate speculațiile legate de originea acesteia.

Alertă în Marea Neagră. Ce au descoperit autoritățile

Din păcate, nu este primul incident de acest tip. În ultimele săptămâni, litoralul bulgăresc a devenit scena unor descoperiri uluitoare. Vineri, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbușită pe plaja din Burgas, la aproximativ 150 de kilometri sud de Varna. Aparatul era lipsit de coadă și de o aripă și părea să fi fost doborât. Cu toate astea, potrivit specialiștilor, nu conținea substanțe explozive și nu reprezenta un pericol direct.

Mai mult, în ultima lună, autoritățile bulgare s-au confruntat și cu alte incidente similare. Este vorba despre o dronă ajunsă pe plaja din Sozopol și chiar și un motor de rachetă descoperit pe o altă plajă, obiect despre care nu s-a putut stabili cu certitudine proveniența.

Aceste episoade ridică semne de întrebare serioase cu privire la securitatea zonei și la riscurile colaterale ale conflictului din Ucraina. Deși oficialii de la Sofia încearcă să gestioneze rapid fiecare situație, seria de descoperiri sugerează că Marea Neagră devine tot mai mult un spațiu vulnerabil, unde războiul bate la ușă chiar și atunci când nu e anunțat.

