Alertă în Mureș! O tânără de 23 de ani a fost răpită de fostul ei iubit, în miez de noapte: ”Cred că e moartă”

Este alertă de dispariție în Mureș. O fată de 23 de ani a fost bătută și răpită de iubitul ei, chiar sub ochii copilului ei de doar 6 ani. Atacatorul a fost închis timp de 15 ani pentru crimă și este cunoscut ca fiind un om extrem de violent.

Tragedie fără margini într-o familie din Mureș, după ce fata lor de 23 de ani a fost bătută și răpită de fostul iubit. Scenele dramatice s-au petrecut în miezul nopții trecute, chiar sub ochii copilului ei de doar 6 ani.

Tânăra de 23 de ani a fost bătută și răpită de fostul ei iubit

În noaptea zilei de miercuri, 26 februarie, agresorul – în vârstă de 36 de ani – a mers și a incendiat casa fetei, după care s-a dus la locuința mătușii de vizavi, acolo unde victima se refugiase de frică. Potrivit mamei tinerei, bărbatul de 36 de ani a spart geamul casei, a început să o lovească pe fată, după care a răpit-o și ar fi dus-o pe un câmp.

”S-a dus și a spart geamul la sora mea, a luat-o în tricou și a bătut-o, a tras-o de cap, a umplut-o de sânge și a dus-o desculță și dezbrăcată pe câmp. Din punctul meu de vedere, cred că e moartă pe undeva. Îmi doresc să o găsesc”, a spus mama tinerei, pentru observatornews.

La scenele dramatice a asistat și fiul fetei, de doar 6 ani: ”Am vorbit cu băiatul la telefon și a început să plângă. Mi-a zis: Tati, nu mai am mamă, nu are cine să îmi dea de mâncare. Când am auzit asta, am făcut tot posibilul să ajung acasă”, a spus soțul tinerei răpite.

Agresorul nu este la prima abatere de acest fel. În trecut, acesta a ispășit 15 ani de închisoare pentru că a omorât un om, iar în urmă cu un an a fost cât de pe ce o omoare pe tânăra de 23 de ani în bătaie.

”El a omorât un om, s-a dus la pușcărie și a făcut vreo 15 ani. Acum un an de zile, a bătut-o de aproape a omorât-o. Era îndoită aici la cap, așa a lovit-o. Sora mea a spus adevărul, ce s-a întâmplat și cum a bătut-o, și lui i-a fost emis un mandat de arestare, dar nu l-au arestat pentru că nu l-au găsit”, a declarat sora tinerei răpite.

Agresorul fetei este căutat de mai bine de un an de către polițiști. Atât victima, cât și bărbatul sunt dați în urmărire. Oricine poate să ofere detalii despre cei doi trebuie să sune imediat la 112.

„Polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și un negociator, alături de un câine de urmă, s-au deplasat de urgență la locul indicat în apel pentru efectuarea de activități de căutare și de cercetare penală”, a transmis Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

