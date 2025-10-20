Alertă în România! Alin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune la 112

Este alertă de dispariție în România! Topală Alin Cornel a plecat de la domiciliul său din Timișoara și nu a mai revenit. Bărbatul de 34 de ani a fost văzut ultima dată în urmă cu aproape o săptămână. Cei care îl văd sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție.

Topală Alin Cornel a dispărut fără urmă acum aproape o săptămână, pe data de 15.10.2025. Bărbatul are 34 de ani și locuiește în Timișoara și a plecat voluntar de la domiciliul său. Dispariția sa a fost semnalată după trei zile de la plecarea sa. Oamenii legii au făcut publice semnalmentele după care bărbatul poate fi identificat.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Topală Alin cornel este rugată să apeleze Serviciul Unic la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.70 cm, greutate: 75 kg, culoare piele: albă, corpolență: atletic, culoare ochi: căprui, are bărbă. Nu se cunosc detalii despre obiectele vestimentare cu care era îmbrăcat la momentul dispariției.

”În data de 18.10.2025, am fost sesizați despre faptul că în data de 15.10.2025, în jurul orei 07:00, Topală Alin Cornel a plecat de la adresa de domiciliu din Timișoara și nu s-a mai întors”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Topală Alin Gabriel

Cine îl vede pe Topală Alin Gabriel este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută de Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

