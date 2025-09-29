Alertă în România! Roberta a dispărut fără urmă. Cine o vede, să sune la 112

Dobirceanu Roberta Elena, o adolescentă în vârstă de 17 ani din Cogealac, județul Constanța, este de negăsit. Minora a dispărut pe data de 22 septembrie 2025, iar familia o caută cu disperare. Cine o vede sau are informații despre ea, este rugat să sune de urgență la 112!

Roberta este de negăsit din momentul în care a coborât dintr-un autobuz în autogara Trace Trans din cartierul Tomis III, în urmă cu o săptămână.

SEMNALMENTE: La momentul dispariției, tânăra purta o bluză cu dungi albe, gri și negre, colanți tip blugi și o geacă. Roberta are aproximativ 1,70 înălțime și păr șaten spre blond.

Familia acuză autoritățile

Motivul pentru care ar fi plecat nu este concret, dar apropiații susțin că minora le-ar fi spus colegilor ei că merge să se întâlnească cu iubitul ei, Leo.

Mai mult, familia acuză autoritățile de faptul că nu se implică așa cum ar trebui în căutări. Disperate să o găsească pe Roberta, rudele au început să distribuie anunțuri pe grupuri în speranța că cineva o va vedea.

„Poliția nu face nimic și o căutăm de zile întregi. Vă rugăm, dacă o vedeți, sunați imediat la 112”, a transmis o verișoară a adolescentei.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Dobirceanu Roberta

Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute. Cine o vede pe Dobirceanu Roberta este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente.

”În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

