Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999

Caz cutremurător într-un sat din Tulcea. Un bărbat a fost reținut după ce probele ADN l-au identificat ca fiind autorul unei crime petrecute în urmă cu 26 de ani, a anunțat joi Parchetul General, printr-un comunicat de presă. Bărbatul a fost reținut pentru omor calificat, act comis în vara anului 1999. Victima, o femeie în vârstă de 75 de ani, a fost violată și ucisă cu sânge rece în noaptea de 25 spre 26 iulie, în propria locuință, trupul ei fiind ascuns sub un pat metalic.

Potrivit procurorilor, criminalul ar fi intrat fără drept în locuința femeii. Acolo bărbatul ar fi agresat-o sexual, apoi ar fi lovit-o de nenumărate ori pentru a nu alerta vecinii. Loviturile i-au fost fatale, iar a doua zi femeia a fost găsită dezbrăcată sub un pat metalic din locuință.

Un bărbat din Tulcea a fost arestat pentru o crimă săvârșită în 1999

Potrivit Parchetului, identificarea sa a fost posibilă în urma unei expertize genetice efectuate pe urmele biologice ridicate de la locul crimei în 1999. Acestea au permis identificarea ADN-ului criminalului.

„Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Intitutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, se arată în comunicatul de presă citat.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și daca va fi găsit vinovat riscă închisoarea pe viață. Potrivit Parchetului General, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, bărbatul a intrat fără drept în locuința victimei, o femeie în vârstă de 75 de ani.

„Prin exercitarea unor acte de violență și constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe sau să facă zgomot și să alarmeze vecinii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, care a fost găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, au mai transmis procurorii.

