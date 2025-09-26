Acasă » Știri » Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999

Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999

De: Mirela Loșniță 26/09/2025 | 12:05
Bărbat din Tulcea, identificat după 26 de ani de la crima săvârșită. A omorât o femeie în 1999
Sursă foto: Pixabay

Caz cutremurător într-un sat din Tulcea. Un bărbat a fost reținut după ce probele ADN l-au identificat ca fiind autorul unei crime petrecute în urmă cu 26 de ani, a anunțat joi Parchetul General, printr-un comunicat de presă. Bărbatul a fost reținut pentru omor calificat, act comis în vara anului 1999. Victima, o femeie în vârstă de 75 de ani, a fost violată și ucisă cu sânge rece în noaptea de 25 spre 26 iulie, în propria locuință, trupul ei fiind ascuns sub un pat metalic.

Potrivit procurorilor, criminalul ar fi intrat fără drept în locuința femeii. Acolo bărbatul ar fi agresat-o sexual, apoi ar fi lovit-o de nenumărate ori pentru a nu alerta vecinii. Loviturile i-au fost fatale, iar a doua zi femeia a fost găsită dezbrăcată sub un pat metalic din locuință.

Un bărbat din Tulcea a fost arestat pentru o crimă săvârșită în 1999

Potrivit Parchetului, identificarea sa a fost posibilă în urma unei expertize genetice efectuate pe urmele biologice ridicate de la locul crimei în 1999. Acestea au permis identificarea ADN-ului criminalului.

„Menționăm că printre probele administrate în cauză se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Intitutul de Criminalistică din cadrul I.G.P.R., care arată că profilul genetic al inculpatului – identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Național de Date Genetice Judiciare – este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obținut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei”, se arată în comunicatul de presă citat.

Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și daca va fi găsit vinovat riscă închisoarea pe viață. Potrivit Parchetului General, în noaptea de 25 spre 26 iulie 1999, bărbatul a intrat fără drept în locuința victimei, o femeie în vârstă de 75 de ani.

„Prin exercitarea unor acte de violență și constrângere, a întreținut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să țipe sau să facă zgomot și să alarmeze vecinii, precum și pentru a ascunde săvârșirea infracțiunilor de viol și violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violență gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, care a fost găsită în dimineața zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuință”, au mai transmis procurorii.

Aceste 3 tinere au fost invitate la o petrecere, iar apoi au dispărut fără urmă. IREAL unde au fost găsite după câteva ore

Tags:
Iți recomandăm
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Știri
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a…
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Știri
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1
Mediafax
Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru...
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate, în funcție de actualul tău salariu
Gandul.ro
Tabelul pensiilor în România | Câți bani vei primi la pensie, cu exactitate,...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO...
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
WOWBiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă formațiunea
Digi 24
VIDEO AUR anunță că se retrage din cursa electorală din Republica Moldova. Ce motive invocă...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
kanald.ro
Un român a fost găsit mort într-un depozit, în Italia. Bărbatul a fost împușcat
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele declarații ale celebrului dirijor despre starea de sănătate a lui Cristian
kfetele.ro
Nicolae Botgros, devastat de durere după ce nepotul său preferat a intrat în comă! Primele...
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns în comă la spital! Fosta noră a lui Nicolae Botgros se roagă zi și noapte ca băiatul ei să-și revină: „Oriunde vei merge...”
WOWBiz.ro
Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, îngenuncheată de durere după ce fiul ei a ajuns...
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
observatornews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala...
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular...
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Capital.ro
Dosarul lui Călin Georgescu. Adevărul despre lovitura de stat: Nu e nicio probă!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine...
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
evz.ro
ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
Gandul.ro
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri...
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii: Mulţumesc, la revedere
as.ro
Ion Ţiriac a trecut peste cuvântul fiicei sale şi a dat o lovitură de proporţii:...
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC:
radioimpuls.ro
Veronica a vrut neapărat să facă asta PUBLIC: "Se confirmă cât de frică le este de...
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
O româncă de 24 de ani a înjunghiat mortal un bătrân de 81 de ani. Crima care a zguduit Franța!
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Planul Monicăi Tatoiu în cazul în care își va pierde întreaga avere: ”Nu o să plâng!”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
Flavia Mihășan, noi dezvăluiri despre relația cu Andrei Ciobanu: ”Mie îmi place cu autoironia”
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
(P) Petreceri cu premii de sute de mii de lei în octombrie la MAGNUM!
Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”
Ingredientele BANALE cu care Steluța, o femeie de 72 de ani, a învins cancerul: ”Vorbesc serios!”
Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul ...
Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul e devastat de durere!
Vezi toate știrile
×