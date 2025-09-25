Aceste 3 tinere au fost invitate la o petrecere, iar apoi au dispărut fără urmă. IREAL unde au fost găsite după câteva ore

Trei tinere din Argentina au fost torturate și ucise de o rețea de traficanți de droguri, iar ororile au fost difuzate live pe Instagram. Crima a șocat autoritățile și opinia publică, fiind urmărită de aproximativ 45 de persoane într-un grup privat al rețelei de socializare.

Trei tinere au fost torturate și ucise de o bandă de traficanți de droguri din Argentina, iar scenele oribile au fost difuzate în direct pe Instagram. Victimele, Brenda del Castillo, Morena Verdi și Lara Gutiérrez, două dintre ele având 20 de ani și una doar 15 ani, dispăruseră vineri, iar trupurile lor au fost găsite ulterior îngropate în grădina unei case din periferia sudică a Buenos Aires. Potrivit ministrului securității, Javier Alonso, tinerele au fost păcălite să meargă la proprietate.

„Ultima dată au fost văzute urcând voluntar într-un vehicul, pentru că fuseseră invitate la un eveniment, fără să știe că o să cadă într-o capcană întinsă de o rețea internațională de trafic de droguri care pusese la cale un plan să le ucidă”, a explicat Javier Alonso.

Crima a fost văzută live

Crima a fost transmisă live într-un grup privat de pe Instagram, fiind urmărită de aproximativ 45 de persoane. Organizația criminală a ales casa din Buenos Aires special pentru a comite atrocitățile, care includ tortură și violență extremă.

Ministerul pentru Femei și Diversitate din Buenos Aires a calificat faptele drept un femicid, „cele mai extreme manifestări ale violenței de gen”. Într-un comunicat oficial, autoritățile au precizat că sunt alături de familiile îndurerate și condamnă ferm acțiunile de violență.

„În contextul crimelor legate de droguri, acestea sunt o expresie brutală și feroce a dezumanizării, cruzimii și neglijenței. Suntem alături de familiile și cei dragi în durerea lor”, se arată într-un comunicat.

Tinerele au fost surprinse ultima dată de camerele de supraveghere urcând într-o camionetă albă vineri seară, iar ulterior trupurile lor au fost descoperite în casa unde semnalul telefonului mobil a fost detectat ultima oară. Camioneta în care se aflau a fost găsită mai târziu, incendiată, la aproximativ 100 de metri de locul crimei. Până în prezent, patru persoane au fost arestate în legătură cu aceste fapte.

