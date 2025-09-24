Acasă » Exclusiv » „Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele de acțiune. A atacat fără milă!

„Jaguarul” a băgat teroare în localnicii din Republica Dominicană! Scenariu desprins din filmele de acțiune. A atacat fără milă!

De: Andrei Iovan 24/09/2025 | 20:05
Românii noștri au făcut show de senzație la Exatlon Mexic, așa cum era de așteptat. Cinci țări și-au ales campionii din sezoanele anterioare, iar lupta pe trasee este acerbă. Dar stați să vedeți cum se pregătesc campionii trimiși de România în Republica Dominicană pentru a aduce acasă marele trofeu internațional! Ionuț Jaguarul a terorizat camp-ul, iar CANCAN.RO are imagini și detalii, în exclusivitate!

La Exatlon Mexic probele sunt dificile, traseele de coșmar, iar timpul liber…folosit pentru distracție la maximum! România și-a trimis cei mai buni sportivi în lupta pentru glorie, printre care Yamato Zaharia, fost Faimos, Ionuț Jaguarul, Ion Surdu, Iulian Pitea, Diana Pivniceru, Diana Kovacs, Corina Petruș și Iuliana Aradi.

Ionuț Jaguarul a terorizat producția de la Exatlon Mexic. sursă – social media

Ionuț Jaguarul a reușit să șocheze pe toată lumea cu o ispravă desprinsă din scenariile hollywoodiene. A decis să își demonstreze abilitățile nu doar la probe, ci și în cel mai neașteptat „sport extrem”: pornirea unei mașini fără cheie.

Ionuț Jaguarul a furat o mașină din Republica Dominicană

Ce să mai…scena a fost demnă de un blockbuster de acțiune. Jaguarul și-a pus la bătaie abilitățile de prădător și a atacat! Victima? O mașină părăsită, care abia se mai ținea pe roți. Scopul a fost unul clar, a vrut să plece din resortul unde era cazată întreaga echipă, la un magazin, pentru a cumpăra niște sticle de…”curaj lichid”. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg: fără cheie, motorul nu a vrut să coopereze. Așa că sportivul, fără să clipească, a trecut la planul B. A smuls câteva fire și, ca un adevărat profesionist, a reușit să pornească mașina direct „pe contact”! Imaginile sunt savuroase, iar Jaguarul ne și explică cum a “dat lovitura”, în timp ce se chinuia să pornească amalgamul de fiare (e mult spus mașină 😂). Sportivul s-a dus la Exatlon Mexic să nimicească oponenții, dar a bifat și o scenă din “Fast & Furious”.

Uitați, dacă vă vine să credeți ce fac eu pentru bețivii ăștia. M-am urcat într-o mașină și vreau s-o fur, ca să mă duc să le cumpăr de băut, să vedem dacă pornește. Dacă vă vine să credeți ce fac eu pentru prietenii ăștia ai mei. Ei stau la piscină, Yamato, cu Iulian, cu al nostru Ion Surdu, iar eu mă duc să le caut de băut cu mașina asta. Am furat mașina din câmp și m-am dus să le cumpăr de băut la golanii ăștia, spune Ionuț Jaguarul pe filmare.

