Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica Dominicană: "Competiția e foarte grea. Jucăm pe o ploaie torențială"

De: Andrei Iovan 07/09/2025 | 23:40
Exatlon Mexic este în plină desfășurare, iar românii noștri luptă din greu pentru a aduce acasă marele trofeu internațional. Traseele sunt mult mai dificile și mai complexe față de edițiile anterioare, care au avut loc în România, iar unii dintre concurenți deja s-au accidentat. Yamato Zaharia, unul dintre campionii care reprezintă România, a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, direct din Republica Dominicană, cum s-a rănit la picior după un traseu de coșmar.

La Exatlon Mexic, cinci țări se luptă aprig pentru a câștiga marea cupă și titlul de campion internațional. Românii noștri fac tot posibilul să dea totul pe trasee, cu riscul de a se alege cu lovituri zdravene, așa cum a fost și cazul lui Yamato Zaharia.

Yamato Zaharia s-a lovit la picior în timpul probelor de la Exatlon Mexic
Yamato Zaharia s-a lovit la picior în timpul probelor de la Exatlon Mexic

Luptătorul ne-a arătat cum se prezintă situația după o zi în care probele extrem de dificile, dar și condițiile meteo nefavorabile le-au dat bătăi de cap tuturor.

Yamato Zaharia s-a accidentat la picior pe traseul de la Exatlon

Campionul a povestit cât de grele sunt probele din Republica Dominicană și cât de diferite sunt traseele față de cele cu care erau obișnuiți în România. În plus, Yamato susține că mexicanii au un avantaj considerabil, deoarece cunosc foarte bine traseele, pe care le-au executat în repetate rânduri. Cu toate acestea, optimismul e la cote maxime, iar dorința de a aduce acasă marele trofeu îi împinge pe concurenți să lupte până la capăt.

„Acesta este piciorul meu după prima zi de competiție, după primul traseu. Rana se vede, mai am o gâlmă pe celălalt picior. Cotul mă doare, ploaia și-a făcut simțită prezența. Jucăm pe o ploaie torențială, dar suntem obișnuiți. O competiție foarte grea pentru că traseele sunt extrem de lungi, extrem de complexe și de grele. Total diferit față de ceea ce noi am trăit acum șapte ani la Exatlon. N-are nicio treabă cu perioada de atunci.

Yamato Zaharia povestește cât de dificile sunt traseele din Republica Dominicană.
Yamato Zaharia povestește cât de dificile sunt traseele din Republica Dominicană.

Vă sfătuiesc pe toți să urmăriți această competiție pentru că veți vedea niște trasee absolut superbe. Ceva ce nu s-a mai văzut în România. O competiție grea pentru că Mexicul și-a trimis 12 competitori, dintre care 8 sunt campioni. Cu unii din ei am jucat în sezonul în care am participat. Americanii, la fel, au trimis o echipă foarte bună. Dar este greu pentru că ei sunt non-stop în această competiție. Mexicanii, cel puțin, cred că și-au făcut mutație din buletin aici, în Dominicană, pe traseele Exatlon, le cunosc mai bine decât își cunosc propria casă.

Și asta este un lucru care ne îngreunează pe noi. Noi n-am mai jucat de șapte ani traseele astea. Cu toate astea luptăm până la capăt, suntem pregătiți să ne rupem picioarele după cum se vede, să jucăm pe ploaie torențială. Reprezentăm România, luptăm până la capăt! Hai România! Să-i distrugem pe toți, să batem ungurii, să batem germanii, să batem Mexicul și America. Să luăm trofeul!”, a spus Yamato Zaharia pentru CANCAN.RO.

